Brazílske prezidentské voľby vyhral Lula da Silva, porazil Bolsonara

Volič s brazílskou vlajkou prichádza do volebnej miestnosti počas druhého kola prezidentských volieb 30. októbra 2022 v Brazílii. Foto: TASR/AP

Novozvolený prezident prisľúbil boj proti rasizmu a diskriminácii

Rio de Janeiro 31. októbra (TASR) - Víťazom druhého kola prezidentských volieb, ktoré sa v nedeľu konali v Brazílii, sa stal ľavicový exprezident Luiz Inácio Lula da Silva, vyplýva z oficiálnych výsledkov. Po sčítaní 98,8 percenta hlasov dosiahol Lula da Silva 50,83 percenta hlasov a porazil tak súčasnú pravicovú hlavu štátu Jaira Bolsonara. Ten získal 49,17 percenta hlasov. TASR informuje na základe správy prevzatej z agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na brazílske volebné orgány.Lula da Silva (77) zvíťazil nad 67-ročným Bolsonarom aj v prvom kole volieb z 2. októbra, avšak len s tesným náskokom o zhruba päť percent (48:43).Hlasovacie miestnosti sa uzavreli v nedeľu o 17.00 h miestneho času (21.00 h SEČ). Keďže hlasovanie prebiehalo elektronicky, konečné výsledky boli známe do niekoľkých hodín po hlasovaní.Lula da Silva zastával prezidentský post v rokoch 2003 až 2010. Keď skončil vo funkcii, bol najpopulárnejším prezidentom krajiny, keďže cestou sociálnych programov prispel k znižovaniu chudoby, približuje AP. Neskôr bol však zapletený do kontroverzného korupčného škandálu a v roku 2018 bol uväznený na 18 mesiacov. Najvyšší súd neskôr obvinenia voči nemu anuloval s tým, že hlavný sudca bol zaujatý.Agentúra DPA pripomína, že porazený Bolsonaro opakovane spochybňoval volebný systém a naznačoval, že v prípade prehry by výsledky volieb nemusel uznať. V piatok večer však prisľúbil, že rozhodnutie voličov bude rešpektovať.Inaugurácia nového prezidenta je naplánovaná na 1. januára 2023.Novozvolený brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva prisľúbil počas svojho prejavu v meste Sao Paulo po vyhlásení výsledkov nedeľného hlasovania. Apeloval tak na rovnaké práva a možnosti pre všetkých obyvateľov Brazílie - belochov, černochov aj pôvodné kmene. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.Da Silva vyzval podľa agentúry AFP nav hlboko rozdelenej krajine. Konštatoval, že nie je v nikoho záujme žiť vzdôraznil s tým, že táto latinskoamerická krajina už viac nie je medzinárodným vyvrheľom. Je, najmä čo sa týka ochrany Amazónie. V tejto súvislosti naznačil, že je otvorený medzinárodnej spolupráci s cieľom ochrániť Amazonský dažďový prales.Da Silva sa dôrazne vyslovil proti zbraniam.vyhlásil. Stanica BBC pripomína, že vláda súčasnej hlavy štátu, pravicového Jaira Bolsonara, schválila zmiernenie zákonov o zbraniach, čo prinieslo počas jeho funkčného obdobia obrovský nárast počtu vlastníkov zbraní.Da Silva dodal, že Brazílčania chcú mať znova nádej a Brazílii preto želá. Apeloval na naliehavú potrebu riešiť krízu nedostatku jedla, ktorá postihla 33,1 milióna Brazílčanov.