Brazílske vedenie odsudzuje konanie Bolsonarových radikálov

Brazília 9. januára (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva sa v pondelok pripojil k vedúcim predstaviteľom oboch komôr brazílskeho Národného kongresu a predsedovi Najvyššieho súdu a spoločne s nimi odsúdil "teroristické činy" krajne pravicových stúpencov exprezidenta Jaira Bolsonara, ktorí v nedeľu vtrhli do niekoľkých vládnych budov, uvádza TASR.



Ako informovala agentúra AFP, vo vyhlásení zverejnenom na konte Lulu da Silvu na platforme Twitter najvyšší predstavitelia troch zložiek moci v krajine uviedli, že odmietajú teroristické činy a "zločinecký, prevratom motivovaný vandalizmus, ku ktorému došlo" v nedeľu v hlavnom meste Brazília, keď sa probolsonarovský dav v prezidentskom paláci, budove Kongresu i na Najvyššom súde dopustil násilností.



Videozábery zverejnené na sociálnych sieťach pripomínajú vpád stúpencov vtedajšieho prezidenta USA Donalda Trumpa do budovy amerického Kapitolu zo 6. januára 2021, konštatovala už v nedeľu agentúra AFP.



Brazílske bezpečnostné zložky získali kontrolu nad vládnymi budovami po niekoľkých hodinách.



Tlačový úrad ministerstva spravodlivosti v pondelok informoval, že doteraz bolo v súvislosti s nedeľňajšími výtržnosťami zadržaných viac ako 1200 osôb.



Predstavitelia viacerých zložiek súčasne vyjadrili presvedčenie, že polícia reagovala "nápadne pomaly" – dokonca aj po príchode viac ako 100 autobusov s Bolsonarovými priaznivcami. Mnohých pozorovateľov to podľa AP viedlo k úvahám, že úrady ignorovali početné varovania, podcenili silu protestujúcich alebo či nejakým spôsobom nie sú spoluvinníkmi vzniknutej situácie.



V súvislosti s nedeľňajšími udalosťami sudca Najvyššieho súdu dočasne pozastavil výkon funkcie guvernéra Federálneho dištriktu. Ďalší sudca obvinil úrady z toho, že nezasiahli proti rodiacemu sa neofašizmu v Brazílii.



Samotný Bolsonaro odmietol obvinenia z podnecovania nedeľňajších výtržností zo strany Lulu da Silvu.



Agentúra AP pripomenula, že po volebnej porážke vo voľbách konaných 30. októbra Bolsonaro odcestoval na Floridu, odkiaľ naďalej so svojich stúpencami živí presvedčenie, že voľby mohli byť zmanipulované – hoci doteraz o tom nepredložil žiadne dôkazy.



Výsledky prezidentských volieb v Brazílii – najtesnejšie za viac ako tri desaťročia – pritom uznali politici naprieč celým tamojším politickým spektrom, vrátane niektorých Bolsonarových spojencov, ako aj desiatky vlád sveta.