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Brazílskeho exprezidenta Bolsonara hospitalizovali pre bolesti brucha
Hospitalizáciu 71-ročného exprezidenta potvrdila aj nemocnica DF Star v Brazílii s tým, že trpí nadúvaním brucha a podstupuje vyšetrenia.
Autor TASR
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Brazília 21. novembra (TASR) - Bývalého brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara, ktorý si odpykáva 27-ročný trest odňatia slobody za pokus o štátny prevrat, v piatok hospitalizovali pre bolesti brucha. Bolsonaro trpí dlhodobými ťažkosťami odvtedy, ako ho v roku 2018 pobodali nožom počas predvolebnej kampane, TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Otec musel ísť znova do nemocnice, pretože mal silné bolesti brucha,“ napísal na sociálnej sieti X jeden z jeho synov Carlos Bolsonaro.
Hospitalizáciu 71-ročného exprezidenta potvrdila aj nemocnica DF Star v Brazílii s tým, že trpí nadúvaním brucha a podstupuje vyšetrenia.
Bývalého krajne pravicového lídra vlani uznali vinným z prípravy prevratu po tom, ako vo voľbách v roku 2022 prehral s ľavicovým prezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom. Obvinenia poprel a vyhlásil, že je obeťou ľavicového justičného prenasledovania.
Vzhľadom na opakujúce sa zdravotné problémy si trest od marca odpykáva v domácom väzení. „Jeho zdravotný stav sa každým dňom zhoršuje,“ povedal Carlos Bolsonaro, pričom ako príčinu uviedol nedostatok pohybu a „psychické mučenie“ zo strany štátu.
Najvyšší súd bude v decembri rozhodovať o ústavnosti zákona, ktorý zmierňuje trest bývalému prezidentovi, ako aj ďalším osobám odsúdeným v kauze prípravy prevratu.
Carlosov starší brat, senátor Flávio Bolsonaro, v októbri tohto roka prehral v druhom kole prezidentských volieb s Lulom. Deň po prehre mu Najvyšší súd zakázal vycestovať z krajiny a nariadil mu, aby do 24 hodín odovzdal svoje cestovné pasy vzhľadom na vyšetrovanie podozrení z korupcie a prania špinavých peňazí. Flávio Bolsonaro ušiel do Spojených štátov, pričom odmieta uznať svoju volebnú porážku.
„Otec musel ísť znova do nemocnice, pretože mal silné bolesti brucha,“ napísal na sociálnej sieti X jeden z jeho synov Carlos Bolsonaro.
Hospitalizáciu 71-ročného exprezidenta potvrdila aj nemocnica DF Star v Brazílii s tým, že trpí nadúvaním brucha a podstupuje vyšetrenia.
Bývalého krajne pravicového lídra vlani uznali vinným z prípravy prevratu po tom, ako vo voľbách v roku 2022 prehral s ľavicovým prezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom. Obvinenia poprel a vyhlásil, že je obeťou ľavicového justičného prenasledovania.
Vzhľadom na opakujúce sa zdravotné problémy si trest od marca odpykáva v domácom väzení. „Jeho zdravotný stav sa každým dňom zhoršuje,“ povedal Carlos Bolsonaro, pričom ako príčinu uviedol nedostatok pohybu a „psychické mučenie“ zo strany štátu.
Najvyšší súd bude v decembri rozhodovať o ústavnosti zákona, ktorý zmierňuje trest bývalému prezidentovi, ako aj ďalším osobám odsúdeným v kauze prípravy prevratu.
Carlosov starší brat, senátor Flávio Bolsonaro, v októbri tohto roka prehral v druhom kole prezidentských volieb s Lulom. Deň po prehre mu Najvyšší súd zakázal vycestovať z krajiny a nariadil mu, aby do 24 hodín odovzdal svoje cestovné pasy vzhľadom na vyšetrovanie podozrení z korupcie a prania špinavých peňazí. Flávio Bolsonaro ušiel do Spojených štátov, pričom odmieta uznať svoju volebnú porážku.