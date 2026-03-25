Brazílskeho prezidenta Bolsonara prepustia z nemocnice v piatok
Bolsonarove problémy vznikli, keď vdýchol do dýchacích ciest potravu smerujúcu do pažeráka a žalúdka.
Autor TASR
Brazília 25. marca (TASR) - Bývalého brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara prepustia z nemocnice zrejme v piatok, oznámil v stredu jeho lekár. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Bolsonara pred dvoma týždňami hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti pre akútny zápal pľúc (bronchopneumóniu). Lekári neskôr informovali, že sa jeho zdravotný stav zlepšuje.
Brazílsky Najvyšší súd mu v utorok s prihliadnutím na jeho zhoršujúci sa zdravotný stav povolil na počiatočnú fázu 90 dní dočasne si odpykávať 27-ročný trest v domácom väzení.
Bolsonarove problémy vznikli, keď vdýchol do dýchacích ciest potravu smerujúcu do pažeráka a žalúdka. Ide o opakujúci sa problém, odkedy v roku 2018 počas predvolebnej prezidentskej kampane utrpel bodné poranenie. Po útoku absolvoval mnoho operácií a mal aj ďalšie zdravotné problémy.
Bolsonaro, ktorý bol v prezidentskom úrade v rokoch 2019 až 2022, si odpykáva 27-ročný trest odňatia slobody za pokus o prevrat. Vo väzení je od novembra 2025. Vinu popiera a tvrdí, že je obeťou politického prenasledovania. Začiatok trestu si odpykával v domácom väzení. Po pokuse odstrániť si monitorovací náramok z členka ho umiestnili do väzenia, keďže súd Bolsonarov čin vyhodnotil ako pokus o útek.
Bolsonara pred dvoma týždňami hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti pre akútny zápal pľúc (bronchopneumóniu). Lekári neskôr informovali, že sa jeho zdravotný stav zlepšuje.
Brazílsky Najvyšší súd mu v utorok s prihliadnutím na jeho zhoršujúci sa zdravotný stav povolil na počiatočnú fázu 90 dní dočasne si odpykávať 27-ročný trest v domácom väzení.
Bolsonarove problémy vznikli, keď vdýchol do dýchacích ciest potravu smerujúcu do pažeráka a žalúdka. Ide o opakujúci sa problém, odkedy v roku 2018 počas predvolebnej prezidentskej kampane utrpel bodné poranenie. Po útoku absolvoval mnoho operácií a mal aj ďalšie zdravotné problémy.
Bolsonaro, ktorý bol v prezidentskom úrade v rokoch 2019 až 2022, si odpykáva 27-ročný trest odňatia slobody za pokus o prevrat. Vo väzení je od novembra 2025. Vinu popiera a tvrdí, že je obeťou politického prenasledovania. Začiatok trestu si odpykával v domácom väzení. Po pokuse odstrániť si monitorovací náramok z členka ho umiestnili do väzenia, keďže súd Bolsonarov čin vyhodnotil ako pokus o útek.