Brazílski aktivisti pripomínajú USA prísľub o podpore ochrany lesov

Rio de Janeiro 10. mája (TASR) - Brazílske environmentálne organizácie, spoločenstvá združujúce pôvodné obyvateľstvo a viaceré spoločnosti naliehajú na Spojené štáty, aby poskytli sľúbené finančné prostriedky na ochranu lesov. Podľa aktivistov by sa USA mali priamo dohodnúť s ľuďmi, ktorí v týchto lesoch žijú, chránia ich a sú - podľa vlastných slov - "priamo postihnutí stupňujúcim sa odlesňovaním".



Ako v noci na utorok informovala agentúra AP, list s uvedenou výzvou podpísalo viac ako 330 organizácií a spoločností.



Jeho obsah bol zverejnený pred híringom v zahraničnom výbore Snemovne reprezentantov USA, kde sa bude vo štvrtok diskutovať o návrhu zákona, ktorý v novembri predložil líder väčšiny v Snemovni reprezentantov Steny Hoyer.



Návrh zákona, známy ako Amazon21, by vytvoril fond vo výške deväť miliárd dolárov, ktorý by spravovalo ministerstvo zahraničných vecí USA a ktorý by v rozvojových krajinách financoval ochranu lesov a absorpciu prírodného uhlíka.



Signatári vo svojom liste uvádzajú, že prijatie tohto návrhu by bolo dôkazom, že prezident USA Joe Biden dodržiava sľub, ktorý dal minulý rok na medzinárodnej klimatickej konferencii v škótskom meste Glasgow, kde sa zaviazal, že USA prispejú na boj proti odlesňovaniu deviatimi miliardami dolárov.



Hoyer predstavil zákon Amazon21 práve v nadväznosti na tento prísľub, podotkla AP.



Signatári listu chcú dosiahnuť, aby návrh zákona zabezpečil "transparentné a priame financovanie", ktoré by sa týkalo priamo pôvodných obyvateľov a ďalších osôb, ktoré chránia lesy a ktorých živobytie je priamo ovplyvnené výrubom lesov.



Ministerstvo zahraničných vecí zvyčajne manažuje vzťahy medzi jednotlivými štátmi, ale z návrhu Amazon21 vyplýva, že pokiaľ ide o správu lesov, môžu byť aj dohody so subjektmi na nižšej úrovni, nielen na úrovni štátov.



Šance na schválenie tohto návrhu zákona v americkom Senáte, ako aj v Snemovni reprezentantov sú však neisté, keďže americký Kongres i Bidenova administratíva sa teraz sústreďujú na vojenskú podporu Ukrajiny, poznamenala agentúra AP.



Na území Brazílie sa nachádza približne tretina amazonského dažďového pralesa, ktorý je najväčším tropickým lesom na svete a obrovskou zásobárňou uhlíka.



Panujú všeobecné obavy, že jeho odlesňovaním sa do atmosféry uvoľní obrovské množstvo uhlíka, čo ešte viac marí nádeje na zastavenie zmien klímy. Okrem toho odlesňovanie sa môže dostať do bodu, keď sa veľká časť pralesa začne nezvratne meniť na tropickú savanu.



Brazília je v súvislosti so starostlivosťou a využívaním amazonského pralesa vystavená čoraz silnejšej kritike, ktorá sa stupňuje najmä počas vládnutia prezidenta Jaira Bolsonara.