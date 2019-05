Brazílski policajti zastrelili osem ľudí v chudobnej štvrti Ria

Tamojší Inštitút pre verejnú bezpečnosť zverejnil štatistiku, z ktorej vyplynulo, že policajné sily počas prvých troch mesiacov tohto roka zabili pri incidentoch v štáte Rio de Janeiro 434 ľudí.

Rio de Janeiro 6. mája (TASR) - Osem ľudí zastrelili v pondelok príslušníci brazílskej polície v chudobnej štvrti mesta Rio de Janeiro. Stalo sa tak niekoľko dní po zverejnení rekordnej štatistiky v počte ľudí usmrtených tamojšou políciou.



"Potvrdzujeme, že osem podozrivých bolo zabitých pri operácii vo štvrti Maré," uviedol hovorca polície pre agentúru AFP. Podľa nej neboli bezprostredne známe ďalšie podrobnosti o operácii v Maré - v chudobnej, husto obývanej časti mesta, takzvanej favele, vo veľkej miere ovládanej ťažko ozbrojenými obchodníkmi s drogami.



Tamojší Inštitút pre verejnú bezpečnosť zverejnil 3. mája štatistiku, z ktorej vyplynulo, že policajné sily počas prvých troch mesiacov tohto roka zabili pri incidentoch v štáte Rio de Janeiro 434 ľudí - približne päť každý deň. Ide o najvyšší počet od roku 1998, keď sa začali viesť takéto záznamy.



Počas prvých troch mesiacov minulého roka zahynulo pri policajných operáciách 368 ľudí.



Nový guvernér Ria de Janeiro Wilson Witzel po januárovom nástupe do funkcie vyhlásil, že policajti majú oprávnenie strieľať na zločincov ozbrojených puškami a usmrcovať ich.



Ešte 1. januára vo svojom inauguračnom prejave potvrdil predvolebný sľub, že zakročí proti kriminalite, ktorá je v Riu de Janeiro jedným z najvážnejších problémov. V rámci kampane sľuboval taktiež boj proti obchodovaniu s drogami a korupcii.



Obchodníkov s drogami označil Witzel za "narkoteroristov" a dodal, že sa s nimi "bude zaobchádzať ako s teroristami". "Ozbrojení zločinci prevzali kontrolu a nadvládu nad časťami nášho územia, čo spôsobuje hanbu a narúšanie poriadku. Nedovolím, aby táto paralelná moc pokračovala," uviedol nový guvernér pri nástupe do funkcie.



Witzel, známy ako spojenec nového, pravicovo-populistického brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara, tiež vyhlásil, že Brazília "potrebuje vlastné Guantánamo", čo bolo narážkou na americkú základňu na Kube, využívanú ako väznica mimo územia Spojených štátov.



Už po svojom zvolení v októbri minulého roka Witzel navrhol, aby policajní ostreľovači zabíjali ozbrojených "zločincov" vrátane kohokoľvek, koho spozorujú so zbraňou, a to aj vtedy, ak nie je nikto ohrozovaný.