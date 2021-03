Brazílski politickí rivali ohlásili vývoj domácich vakcín proti covidu

Sao Paulo 27. marca (TASR) - Biomedicínsky inštitút Butantan so sídlom v brazílskom Sao Paule v piatok oznámil, že pracuje na vývoji "100-percentne brazílskej" vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Vyjadril tiež nádej, že by sa ňou mohlo začať očkovať už v júli, informuje agentúra AFP.



Výskumný ústav Butantan sa teší silnej podpore Joaoa Doriu, guvernéra štátu Sao Paulo, od ktorého sa očakáva, že bude v budúcoročných voľbách vyzývateľom súčasného brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara.



Len niekoľko hodín po oznámení Butantanu ohlásil minister z Bolsonarovej vlády, že požiadal o povolenie klinických testov inej vyvíjanej brazílskej vakcíny, uvádza AFP.



Inštitút Butantan je v Brazílii vôbec najväčším producentom vakcín. Vyrába sa v ňom aj vakcína CoronaVac vyvinutá čínskou spoločnosťou Sinovac, ktorá je v tejto latinskoamerickej krajine vôbec najpoužívanejšou očkovacou látkou proti ochoreniu COVID-19, uvádza AFP.



CoronaVac sa však vyrába z dovážaných látok, zatiaľ čo nová brazílska vakcína ButanVac má byť "plne vyvinutá i vyrobená" v tejto latinskoamerickej krajine. Inštitút zároveň očakáva, že od mája do júla sa mu podarí vyrobiť 40 miliónov dávok ButanVacu a do konca roka až 100 miliónov, oznámil Doria.



Vakcína ButanVac by sa mala vyrábať aj v závodoch v Thajsku či Vietname, odkiaľ ju budú distribuovať do chudobných krajín. "Výsledky predklinických testov (tejto očkovacej látky) boli vynikajúce," povedal riaditeľ Inštitútu Butantan Dimas Covas. Začatie klinických testov, ktoré sa očakávajú v apríli, ešte musí odobriť brazílsky regulačný úrad Anvisa.



Brazílsky minister pre vedu a výskum Marcos Pontes niekoľko hodín po ozname Butantanu informoval, že brazílska vláda "investovala" do vývoja viacerých vakcín a v prípade jednej z nich už regulačný úrad požiadala o povolenie na začatie klinických testov.



Ide o očkovaciu látku, ktorú vyvinula lekárska fakulta univerzity v Sao Paule. Pontes dodal, že vláda sa čoskoro bude uchádzať aj o povolenie na začatie klinických testov ďalších dvoch vakcín.



Podľa Pontesa "musí ísť o náhodu", že k oznámeniu inštitútu Butantan došlo v rovnaký deň. Považuje však za dobré, ak bude v krajine aj viac "domácich" vakcín.



Brazília aktuálne čelí nedostatku vakcín, a to aj z dôvodu oneskorenia ich dodávok. Deje sa tak v najhoršom možnom čase, keďže táto latinskoamerická krajina zažíva rekordné prírastky nakazených aj úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19.



Brazília s 212 miliónmi obyvateľov zaznamenala od začiatku pandémie už viac ako 12,3 milióna prípadov nákazy novým koronavírusom a vyše 300.000 súvisiacich úmrtí.



Táto latinskoamerická krajina začala svojich obyvateľov očkovať v polovici januára. Povolené je v nej dosiaľ použitie len dvoch vakcín: od britsko-švédskej farmaceutickej spoločnosti AstraZeneca a od čínskej firmy SinoVac (vakcína CoronaVac).