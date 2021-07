Požiare v Amazonskom pralese v Brazílii boli v júni ničivé

Na archívnej snímke je odlesnené územie Amazonského pralesa. Foto: TASR/AP

Brazília 2. júla (TASR) - Brazílsky Amazonský prales zaznamenal vo výskyte lesných požiarov najhorší jún od roku 2007, ukázali vo štvrtok údaje brazílskych vedcov. Naznačuje to ďalšie ničivé obdobie sucha v najväčšom dažďovom pralese na svete. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.Národný ústav pre vesmírny výskumu (INPE) uviedol, že jeho satelity zachytili minulý mesiac 2308 požiarov, čo je nárast o 2,3 percenta od júna 2020. Predchádzajúci rekord pre mesiac jún bol v roku 2007 s 3519 požiarmi.Pochmúrna štatistika prišla po tom, čo aj tohtoročný máj priniesol najvyšší počet požiarov, 1166, a to od roku 2007, keď bol zaznamenaný najhorší máj.Environmentálne organizácie pripisujú vinu za tento vývoj vláde brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara, ktorý od svojho nástupu k moci v roku 2019 presadzuje komercializáciu Amazonského pralesa a mimovládne organizácie snažiace sa chrániť džungľu označuje za "rakovinu".uviedol Sociálny a environmentálny inštitút, ktorý monitoruje smerovanie vývoja v Amazonskom pralese.Podľa INPE zaznamenali v roku 2020 v brazílskom pralese 103.000 požiarov, čo je ročný nárast o takmer 16 percent.Odborníci pripisujú odlesňovanie v Amazónii deregulácii na trhu s pôdou pre poľnohospodárstvo.Bolsonaro sa medzinárodnému spoločenstvu zaviazal, že do roku 2030 zastaví nezákonné odlesňovanie.Tento týždeň vláda zverejnila nariadenie zakazujúce štyri mesiace používať oheň ako metódu farmárčenia a poverila armádu hliadkovaním v Amazónii, čo má zabrániť páchaniu environmentálnych trestných činov, medzi ktoré patrí odlesňovania a protizákonná ťažba nerastného bohatstva.