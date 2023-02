Brazílsky exprezident Bolsonaro plánuje zostať aktívny v politike

Orlando 1. februára (TASR) - Bývalý prezident Brazílie Jair Bolsonaro oznámil, že plánuje "zostať aktívny v brazílskej politike". Uviedol to v utorok večer na stretnutí so svojimi priaznivcami na Floride. TASR správu prevzala zo stredajšieho servisu agentúry AFP.



Bolsonaro sa v meste Orlando zúčastnil na recepcii, ktorú zastrešovala organizácia brazílskych vysťahovalcov v Spojených štátoch YES Brazil USA. Exprezidenta tam prišlo podporiť približne 400 priaznivcov.



Konzervatívneho Bolsonara porazil v posledných brazílskych prezidentských voľbách ľavicový kandidát Luiz Inácio Lula da Silva. Porazený bývalý prezident na konci decembra z Brazílie odišiel a odvtedy sa zdržiava na území USA, kde sa snaží získať šesťmesačné víza.



Agentúra AFP pripomína, že Bolsonaro sa opakovane pokúšal spochybniť výsledok brazílskych prezidentských volieb. Jeho podporovatelia 8. januára na protest vtrhli do budovy prezidentského paláca, Národného kongresu i Najvyššieho súdu a žiadali odstúpenie Lulu da Silvu.



"Mnoho ľudí sa stále nevie spamätať z toho, čo sa stalo pri voľbách. Ale my sa tomu postavíme a ak Boh dá, spoločne zvíťazíme," vyhlásil Bolsonaro na Floride, pričom sa označil sa "populárnejšieho než kedykoľvek predtým".