Brazílsky exprezident: Zelenskyj nesie rovnakú vinu za vojnu ako Putin

Brazília 5. mája (TASR) - Brazílsky exprezident Luiz Inácio Lula da Silva vyhlásil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho ruský náprotivok Vladimir Putin nesú rovnakú zodpovednosť za aktuálnu vojnu na Ukrajine.



Lula v rozhovore pre najnovšie vydanie amerického týždenníka Time, publikovaného v stredu, uviedol, že je nezodpovedné, aby západní lídri oslavovali Zelenského, pretože tak podporujú vojnu - miesto toho, aby sa zamerali na rokovania za zatvorenými dverami s cieľom zastaviť boje.



"Vidím, ako ukrajinskému prezidentovi, ktorý hovorí v televízii, všetci (európski) poslanci tlieskajú v stoji. Tento človek je však za vojnu zodpovedný rovnako ako Putin," povedal brazílsky exprezident pre dané periodikum.



Lula, ktorý sa tento týždeň objavil aj na obálke magazínu Time, je favoritom októbrových prezidentských volieb, v ktorých chce zabrániť opätovnému zvoleniu krajne pravicového prezidenta Jaira Bolsonara a vrátiť sa do úradu po minuloročnom zrušení rozsudkov za korupciu, ktoré ho dostali do väzenia.



Jeho najnovšie výroky pravdepodobne vyvolajú pozornosť v Spojených štátoch i v Európe, ktoré Ukrajine dodávajú vojenskú pomoc a uvalili na Rusko prísne sankcie za inváziu na Ukrajinu považovanú Západom za nevyprovokovanú agresiu.



Lula (76) ďalej vyhlásil, že Zelenskyj mal ustúpiť ruskému odporu voči snahám Ukrajiny o vstup do Severoatlantickej aliancie (NATO) a rokovať s Putinom, aby sa vyhol konfliktu.



Tento ľavicový politický veterán taktiež povedal, že americký prezident Joe Biden ani lídri Európskej únie neurobili dosť pre rokovania s Ruskom pred februárovou inváziou na Ukrajinu.



"Spojené štáty majú veľký politický vplyv. Biden mohol vojne zabrániť, nie ju podnecovať. Mohol odletieť do Moskvy a porozprávať sa s Putinom. Takýto postoj sa očakáva od lídra," zdôraznil Lula.



USA a EÚ mohli invázii zabrániť, ak by vyhlásili, že Ukrajina nevstúpi do NATO, povedala bývalá brazílska hlava štátu. "Putin nemal napadnúť Ukrajinu, nie je to však len Putin, kto je vinný. Na vine sú aj USA a EÚ," tvrdí Lula.



Luiz Inácio Lula da Silva sa počas svojej politickej dráhy štylizoval do úlohy budovateľa mostov a udržiaval priateľské vzťahy s takými rozdielnymi partnermi, ako sú George W. Bush (USA), Hugo Chávez (Venezuela) či Mahmúd Ahmadínežád (Irán). Brazílskym prezidentom bol v rokoch 2003-2010.