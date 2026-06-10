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Brazílsky Kongres otvoril cestu k zníženiu veku trestnej zodpovednosti
Ministerstvo pre ľudské práva uviedlo, že zníženie veku trestnej zodpovednosti by bolo „neefektívne v boji proti násiliu“.
Autor TASR
Brazília 10. júna (TASR) - Brazílsky Kongres v stredu postúpil návrh na zníženie veku trestnej zodpovednosti z 18 na 16 rokov. Ústavnú reformu schválil výbor a v parlamente s konzervatívnou väčšinou ju ešte čaká niekoľko legislatívnych krokov. Podľa agentúry AFP ide o kľúčový krok pravice pred októbrovými voľbami. Kriminalita totiž predstavuje hlavnú obavu voličov, píše TASR.
Ľavicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva, ktorý sa uchádza o svoje štvrté volebné obdobie, je proti tomuto opatreniu, zatiaľ čo jeho hlavný pravicový rival Flávio Bolsonaro ho podporuje.
Flávio Bolsonaro - syn bývalého prezidenta Jaira Bolsonara – nedávno na sociálnych sieťach vyzval na nulovú toleranciu voči zločincom, ktorí podľa neho zneužívajú svoj vek na „páchanie barbarských činov“.
Podľa súčasných zákonov sú osoby mladšie než 18 rokov, ktoré spáchajú závažné trestné činy ako je vražda alebo znásilnenie, umiestnené do špeciálneho systému väzby pre mladistvých.
Ministerstvo pre ľudské práva uviedlo, že zníženie veku trestnej zodpovednosti by bolo „neefektívne v boji proti násiliu“.
Prieskum, ktorý v máji uskutočnil inštitút Real Time Big Data, však ukázal, že 90 percent Brazílčanov túto opatrenie podporuje.
Počet vrážd v Brazílii klesol na najnižšiu úroveň za viac ako desať rokov. Počet prípadov znásilnenia však dosiahol rekordnú úroveň, vzrástol počet vrážd žien a organizované zločinecké skupiny rozšírili svoj vplyv.
Predvolebné prieskumy ukazujú, že verejná bezpečnosť je pre voličov väčším problémom ako korupcia alebo ekonomika.
Vek trestnej zodpovednosti v Brazílii patrí k tým vyšším, pričom väčšina krajín v Latinskej Amerike a Európe ho stanovuje na 14 až 16 rokov.
Ľavicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva, ktorý sa uchádza o svoje štvrté volebné obdobie, je proti tomuto opatreniu, zatiaľ čo jeho hlavný pravicový rival Flávio Bolsonaro ho podporuje.
Flávio Bolsonaro - syn bývalého prezidenta Jaira Bolsonara – nedávno na sociálnych sieťach vyzval na nulovú toleranciu voči zločincom, ktorí podľa neho zneužívajú svoj vek na „páchanie barbarských činov“.
Podľa súčasných zákonov sú osoby mladšie než 18 rokov, ktoré spáchajú závažné trestné činy ako je vražda alebo znásilnenie, umiestnené do špeciálneho systému väzby pre mladistvých.
Ministerstvo pre ľudské práva uviedlo, že zníženie veku trestnej zodpovednosti by bolo „neefektívne v boji proti násiliu“.
Prieskum, ktorý v máji uskutočnil inštitút Real Time Big Data, však ukázal, že 90 percent Brazílčanov túto opatrenie podporuje.
Počet vrážd v Brazílii klesol na najnižšiu úroveň za viac ako desať rokov. Počet prípadov znásilnenia však dosiahol rekordnú úroveň, vzrástol počet vrážd žien a organizované zločinecké skupiny rozšírili svoj vplyv.
Predvolebné prieskumy ukazujú, že verejná bezpečnosť je pre voličov väčším problémom ako korupcia alebo ekonomika.
Vek trestnej zodpovednosti v Brazílii patrí k tým vyšším, pričom väčšina krajín v Latinskej Amerike a Európe ho stanovuje na 14 až 16 rokov.