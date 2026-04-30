Brazílsky kongres znížil trest pre exprezidenta Bolsonara
Zatiaľ nie je jasné, koľko rokov bude Bolsonaro vo väzení, no podľa analytikov by tento krok Kongresu mohol bývalej hlave štátu skrátiť trest až o 20 rokov.
Autor TASR
Brazília 30. apríla (TASR) - Brazílsky Kongres vo štvrtok schválil zníženie trestu pre bývalého prezidenta Jaira Bolsonara, ktorý si odpykáva 27 rokov odňatia slobody za pokus o prevrat. Agentúra AP konštatuje, že sa očakáva odvolanie proti tomuto rozhodnutiu, píše TASR.
Zatiaľ nie je jasné, koľko rokov bude Bolsonaro vo väzení, no podľa analytikov by tento krok Kongresu mohol bývalej hlave štátu skrátiť trest až o 20 rokov. Exprezidentov trest sa začal v novembri 2025 a v súčasnosti je v domácom väzení.
Kongres vo štvrtok prelomil veto prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu k návrhu zákona, ktorý výrazne znižuje trest pre 71-ročného Bolsonara. Podľa agentúry Reuters táto legislatíva skrátila exprezidentov trest na niečo vyše dvoch rokov a znížila aj tresty pre tých, ktorí boli odsúdení za svoju účasť na nepokojoch v januári 2023, keď prívrženci Bolsonara vtrhli do prezidentského paláca, budovy Najvyššieho súdu a Kongresu a spôsobili tam škody.
Reuters konštatuje, že tento krok Kongresu predstavuje druhú porážku, ktorú zákonodarcovia tento týždeň uštedrili Lulovi, po tom, ako Senát v stredu odmietol jeho nomináciu generálneho tajomníka Jorgeho Messiasa na sudcu Najvyššieho súdu Brazílie. Stal sa tak prvým lídrom za viac ako storočie, ktorého takúto nomináciu Kongres zamietol.
Bolsonaro bol v prezidentskom úrade v rokoch 2019 až 2022. Vinu popiera a tvrdí, že je obeťou politického prenasledovania. Začiatok svojho trestu si odpykával v domácom väzení. Po pokuse odstrániť si monitorovací náramok z členka ho umiestnili do väzenia, keďže súd jeho čin vyhodnotil ako pokus o útek. V marci mu brazílsky Najvyšší súd povolil pre zdravotné problémy dočasne si odpykávať trest opäť v domácom väzení.
