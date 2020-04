Brazílsky minister odstúpil pre spory s prezidentom Bolsonarom

Rio de Janeiro 24. apríla (TASR) - Populárny brazílsky minister spravodlivosti Sérgio Moro, označovaný za bojovníka proti korupcii, v piatok oznámil svoj odchod z funkcie. Odstúpiť sa rozhodol pre nezhody s krajne pravicovým prezidentom Jairom Bolsonarom, informovali agentúry DPA a AP.



K rezignácii ministra došlo po tom, ako sa Bolsonaro rozhodol vymeniť šéfa federálnej polície Maurícia Valeixa, s ktorým Moro ako sudca do konca roka 2018 úzko spolupracoval pri operácii s označením autoumyváreň (Lava Jato).



Išlo o vyšetrovanie rozsiahleho korupčného škandálu, do ktorého bolo zapletených množstvo politikov z Latinskej Ameriky vrátane bývalého brazílskeho prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu, ktorý v dôsledku vyšetrovania napokon skončil vo väzení po usvedčení z prijatia úplatku. Vyšetrovanie škandálu spravilo z Mora ľudového hrdinu, píše AP.



Minister podľa vlastných slov prezidenta Bolsonara vopred varoval, že neodôvodnená výmena šéfa federálnej polície by predstavovala politické zasahovanie do sféry bezpečnostných zložiek. Bolsonaro však napriek tomu veliteľa polície odvolal.



"Zmena na čele federálnej polície bez skutočného dôvodu je politickým zásahom, ktorý poškodzuje moju dôveryhodnosť aj dôveryhodnosť vlády," uviedol podľa agentúry AFP 47-ročný Moro na tlačovej konferencii v hlavnom meste Brazília.



Moro novinárom tiež povedal, že sa rozhodol odstúpiť, keďže nedokáže nijakým spôsobom zabezpečiť nezávislosť polície od Bolsonara. Odchod Mora je podľa DPA ranou pre Bolsonarovu vládu aktuálne zápasiacu s epidémiou koronavírusu, ktorá krajinu vážne zasiahla. V Brazílii dosiaľ zaznamenali 51.073 nakazených novým koronavírusom, ktorý si tam už vyžiadal 3407 obetí na životoch.