Brazílsky minister pre životné prostredie Ricardo Salles rezignoval

Brazília 24. júna (TASR) - Kontroverzný brazílsky minister životného prostredia Ricardo Salles oznámil v stredu svoju rezignáciu, informovala agentúra AFP.



Správa prichádza mesiac po tom, čo najvyšší súd v krajine nariadil vyšetrovanie obvinení, že Salles bol zapojený do nelegálneho obchodu s drevom.



"Potrebujeme veľmi silnú jednotu záujmov, vôle a úsilia. Aby sme k tomu dospeli čo najplynulejšie, predložil som prezidentovi svoju rezignáciu, ktorú prijal," uviedol 46-ročný Salles na tlačovej konferencii v prezidentskom paláci v metropole Brazília.



Salles, jeden z najrozporuplnejších členov vlády krajne pravicového prezidenta Jaira Bolsonara, od svojho nástupu do funkcie v roku 2019 predsedal intenzívnemu odlesňovaniu Amazonského pralesa, ako aj rozsiahlemu rušeniu opatrení zameraných na ochranu životného prostredia.



Tento rok navyše najvyšší brazílsky súd nariadil vyšetrovanie obvinení, že Salles a vysokopostavení predstavitelia rezortu životného prostredia pomáhali firmám dopraviť nelegálne ťažené drevo z Amazónie do Európy a USA.



Salles svoje rozhodnutia v súvislosti s ochranou životného prostredia obhajoval tým, že sa snažil dosiahnuť rovnováhu medzi hospodárskymi záujmami krajiny a potrebou chrániť Amazóniu.



Vo funkcii ho nahradí jeho tajomník pre Amazóniu Joaquim Alvaro Pereira Leite.



Od svojho nástupu k moci v roku 2019 Bolsonaro propagoval komercializáciu Amazónie a jej otvorenie pre ťažbu dreva a poľnohospodárstvo. Mimovládne organizácie, ktoré sa snažia dažďový prales chrániť, zvykne Bolsonaro označovať za "rakovinu". Nedávno však oprášil svoj sľub, že v Amazonskom pralese sa do roku 2030 úplne prestane s odlesňovaním a že Brazília bude do roku 2050 uhlíkovo neutrálnym štátom.



Ochrancovia životného prostredia však napriek tomu aj naďalej obviňujú Bolsonarovu vládu z neodbornosti a dokonca zo sabotovania opatrení na ochranu životného prostredia.