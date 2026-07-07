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Brazílsky minister Vieira varuje pred možným vojenským zásahom USA
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa počas jeho druhého funkčného obdobia rozšírila označovanie drogových kartelov a zločineckých skupín za teroristické organizácie.
Autor TASR
Brazília 7. júla (TASR) - Brazílsky minister zahraničných vecí Mauro Vieira varuje pred zvýšeným rizikom vojenského zásahu Spojených štátov na území Brazílie. Vyplýva to z listu adresovaného brazílskemu Kongresu, do ktorého v pondelok nahliadla agentúra AFP, píše TASR.
Spojené štáty na konci mája zaradili brazílske gangy Comando Vermelho (CV) a Primeiro Comando da Capital (PCC) na zoznam teroristických organizácií. Rozhodnutie vyvolalo kritiku vlády prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu.
Minister Vieira v liste uviedol, že „jednostranná klasifikácia by sa mohla použiť ako odôvodnenie pre extrateritoriálne kroky namierené proti brazílskym inštitúciám, najmä vo finančnej, migračnej a trestnoprávnej oblasti.“ Doplnil, že existuje aj riziko použitia vojenskej sily USA na brazílskom území.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v máji pri oznámení o rozšírení zoznamu teroristických organizácií označil CV a PCC za dve z najnásilnejších zločineckých organizácií v Brazílii. Podľa neho ich „vplyv a nezákonné siete siahajú ďaleko za hranice Brazílie, naprieč naším regiónom až do našej krajiny“.
Pravicová opozícia v Brazílii rozhodnutie Washingtonu privítala a pred októbrovými prezidentskými voľbami obvinila vládu prezidenta Lulu da Silvu z príliš zhovievavého prístupu k organizovanému zločinu.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa počas jeho druhého funkčného obdobia rozšírila označovanie drogových kartelov a zločineckých skupín za teroristické organizácie. Spojené štáty zároveň podnikli útoky proti niektorým z nich vrátane venezuelskej skupiny Tren de Aragua. Útočia aj na plavidlá, ktoré údajne pašovali drogy v Karibskom mori a Tichom oceáne.
Spojené štáty na konci mája zaradili brazílske gangy Comando Vermelho (CV) a Primeiro Comando da Capital (PCC) na zoznam teroristických organizácií. Rozhodnutie vyvolalo kritiku vlády prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu.
Minister Vieira v liste uviedol, že „jednostranná klasifikácia by sa mohla použiť ako odôvodnenie pre extrateritoriálne kroky namierené proti brazílskym inštitúciám, najmä vo finančnej, migračnej a trestnoprávnej oblasti.“ Doplnil, že existuje aj riziko použitia vojenskej sily USA na brazílskom území.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v máji pri oznámení o rozšírení zoznamu teroristických organizácií označil CV a PCC za dve z najnásilnejších zločineckých organizácií v Brazílii. Podľa neho ich „vplyv a nezákonné siete siahajú ďaleko za hranice Brazílie, naprieč naším regiónom až do našej krajiny“.
Pravicová opozícia v Brazílii rozhodnutie Washingtonu privítala a pred októbrovými prezidentskými voľbami obvinila vládu prezidenta Lulu da Silvu z príliš zhovievavého prístupu k organizovanému zločinu.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa počas jeho druhého funkčného obdobia rozšírila označovanie drogových kartelov a zločineckých skupín za teroristické organizácie. Spojené štáty zároveň podnikli útoky proti niektorým z nich vrátane venezuelskej skupiny Tren de Aragua. Útočia aj na plavidlá, ktoré údajne pašovali drogy v Karibskom mori a Tichom oceáne.