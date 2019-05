Brazílska a maďarská diplomacia: Musíme chrániť kresťanov

Brazílsky hosť podotkol, že Maďarsko i Brazília sú krajinami, ktoré chcú, aby ich hlas vo svete bolo počuť, a neboja sa konfrontácií.

Budapešť 9. mája (TASR) - Maďarská vláda a brazílska prezidentská administratíva aplikujú takmer úplne zhodné postoje v otázkach krokov proti migrácii či nutnosti ochrany kresťanov, povedal vo štvrtok v Budapešti maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po prijatí šéfa brazílskej diplomacie Ernesta Araúja.



Podľa agentúry MTI brazílsky minister pripomenul, že jeho návšteva je z hľadiska dejín diplomacie významná, pretože ide o vôbec prvý prípad rokovania brazílskeho šéfa diplomacie v Maďarsku.



Brazílsky hosť podotkol, že Maďarsko i Brazília sú krajinami, ktoré chcú, aby ich hlas vo svete bolo počuť, a neboja sa konfrontácií. Araújo označil za znepokojujúce prenasledovanie kresťanských menšín.



"Brazília, ako jedna za najväčších kresťanských krajín sveta, považuje riešenie tejto otázky za prioritu," povedal brazílsky minister a dodal, že jeho krajina je pripravená spolupracovať s Maďarskom v rôznych multilaterálnych inštitúciách v záujme ochrany svojich hodnôt a kresťanských menšín.



Podľa jeho slov spolupráca Brazílie s Maďarskom by sa mala týkať aj oblasti migrácie, pričom obe krajiny zastávajú názor, že riešenie otázky migrácie si vyžaduje národnú suverenitu.



Odmietanie zasahovania do národných právomocí zvonka a uprednostnenie národných záujmov označil Szijjártó za dobrý základ k vzájomnej dvojstrannej spolupráci Brazílie a Maďarska. "Preto podporujeme aj brazílsku žiadosť o stále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN či členstvo tejto krajiny v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)," podčiarkol.



"Sme hrdí na to, že patríme medzi tých šesť krajín, ktoré odmietli globálny pakt OSN o migrácii," povedal maďarský minister. S Araújom sa podľa jeho slov zhodli v tom, že treba zdôrazňovať, že migrácia je aj bezpečnostnou otázkou, a že bezpečnostné riziká masovej migrácie je nutné brať vážne.



Ministri v Budapešti podpísali readmisnú dohodu medzi Brazíliou a Maďarskom.







spravodajca TASR Ladislav Vallach