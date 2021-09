Brazílsky minister zdravotníctva mal po VZ OSN pozitívny test na covid

Brazília 22. septembra (TASR) - Brazílsky minister zdravotníctva Marcelo Queiroga bol v utorok pozitívne testovaný na koronavírus po tom, ako sa zúčastnil na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku, ktoré slávnostne otvoril brazílsky prezident Jair Bolsonaro. V stredu o tom informovala agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie brazílskej vlády.



"Ostatní členovia delegácie mali negatívne testy," píše sa vo vyhlásení brazílskej vlády, podľa ktorého sa 55-ročný minister cíti "dobre".



Queiroga napísal na Twitteri, že on sám dodržiava všetky pravidlá na zabezpečenie zdravia a jeho ministerstvo "bude naďalej prijímať rázne opatrenia na boj proti pandémii v Brazílii".



Queiroga je proti koronavírusu zaočkovaný a je už druhým členom Bolsonarovej delegácie, ktorý mal od príchodu do New Yorku pozitívny test.



Šéf rezortu zdravotníctva teraz zostane počas trvanie izolácie v Spojených štátoch, a to aj napriek tomu, že zvyšok jeho delegácie sa vrátil do Brazílie.



Brazílsky prezident Jair Bolsonaro, ktorý sa počas pobytu v New Yorku niekoľkokrát objavil na verejnosti bez rúška, nie je zaočkovaný a niekoľkokrát zopakoval, že bude posledným Brazílčanom, ktorý sa dá zaočkovať.



Bolsonaro upútal pozornosť médií po tom, ako ho v New Yorku odfotografovali, ako spolu s ďalšími členmi svojej delegácie konzumuje pizzu pred reštauráciou. Dovnútra reštaurácie ho totiž nevpustili, keďže nie je zaočkovaný. Jediným členom delegácie, ktorý na tejto fotografií mal nasadené rúško, bol pozitívne testovaný minister zdravotníctva. Avšak aj ten si rúško neskôr stiahol pod bradu.



Vláda prezidenta Bolsonara pritom čelí kritike za to, ako sa vyrovnávala s koronavírusovou pandémiou v Brazílii, kde si vírus SARS CoV-2 vyžiadal viac ako 591.000 životov, píše AFP.