Brazílsky najvyšší súd: Očkovanie proti koronavírusu môže byť povinné

Rio de Janeiro 18. decembra (TASR) - Brazílsky najvyšší súd vo štvrtok oznámil, že očkovanie proti koronavírusu môže byť povinné. Zasadil tak úder vznikajúcemu protivakcinačnému hnutiu v krajine, uviedla tlačová agentúra AP.



Súd však tiež vyhlásil, že úrady nesmú Brazílčanov zaočkovať proti ich vôli. Toto súdne rozhodnutie otvára cestu vládam jednotlivých brazílskych štátov a mestským radniciam, aby schválili zákony zavádzajúce pokuty alebo reštriktívne opatrenia voči každému, kto odmietne očkovaciu látku.



Prezident Jair Bolsonaro opakovane vyhlasoval, že sa nedá zaočkovať žiadnou vakcínou, a stavia sa proti povinnému očkovaniu. Šíri aj pochybnosti o bezpečnosti vakcín, zdôrazňuje ich možné vedľajšie účinky.



Prieskumy verejnej mienky naznačujú narastajúci odpor voči očkovaniu: približne jedna pätina Brazílčanov zapojených tento mesiac do prieskumu inštitútu Datafolha povedala, že nemá v úmysle dať sa zaočkovať. To je viac než dvojnásobné percento oproti prieskumu spred štyroch mesiacov.



Brazílsky regulačný úrad Anvisa ešte len má schváliť vakcíny pre hromadné očkovanie obyvateľstva.



Brazília zaznamenala vo štvrtok vyše 1000 úmrtí na koronavírus za posledných 24 hodín, a to prvýkrát od septembra. Ukázali to vládne údaje, ktoré citovala agentúra AFP.



Nových úmrtí bolo konkrétne 1092, takže celkový počet obetí na koronavírus v krajine stúpol na takmer 185.000 - tento počet prekročili len Spojené štáty.



Juhoamerická krajina zaznamenala aj takmer 70.000 nových infekcií a celkovo vyše 7,1 milióna nakazených.