Brazílsky Najvyšší súd zatiaľ vylúčil zadržanie exprezidenta Bolsonara

Brazília 25. júla (TASR) - Brazílsky najvyšší súd vo štvrtok rozhodol, že bývalý prezident Jair Bolsonaro zatiaľ nebude vzatý do väzby za „ojedinelé“ porušenie obmedzení stanovených súdom počas súdneho procesu za údajné plánovanie prevratu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Súd však uviedol, že 70-ročný exprezident bude okamžite uväznený, ak poruší uložené obmedzenia vrátane zákazu používania sociálnych sietí. Najvyšší súd v pondelok pohrozil, že nariadi zadržať Bolsonara, ak jeho právnici do 24 hodín nevysvetlia, prečo porušil nariadenie týkajúce sa zákazu používania sociálnych sietí.



Pravicovo orientovaný Bolsonaro sa pred brazílskym najvyšším súdom zodpovedá za vedenie „zločineckej organizácie“, ktorá údajne pripravila pokus o prevrat slúžiaci na jeho udržanie pri moci po prehratých prezidentských voľbách v roku 2022. Podľa prokuratúry nebol plán realizovaný pre nedostatočnú podporu vojenského velenia. Voľby vtedy vyhral jeho ľavicový protikandidát – súčasný prezident Luiz Inácio Lula da Silva.



Exprezidentovi hrozí trest až 40 rokov väzenia. On sám tvrdí, že je obeťou politického prenasledovania, ktoré mu má zabrániť kandidovať v ďalších voľbách.



Sudca Alexandre de Moraes v piatok prikázal Bolsonarovi nosiť monitorovacie zariadenie na členku a zakázal mu používať sociálne siete. Jeho verejné vyjadrenia nesmú šíriť ani tretie strany, objasňuje AFP. Podľa tohto sudcu však boli účty na sociálnych sieťach syna Bolsonara „použité v jeho prospech“.



Bolsonaro predniesol v pondelok prejav, ktorý sa rýchlo rozšíril na sociálnych sieťach, no nezverejnil ho zo svojho vlastného účtu – urobili tak jeho synovia a spojenci. Sudca tvrdí, že exprezident „predniesol prejav určený na zverejnenie na digitálnych platformách“.