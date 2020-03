Brazílsky prezident Bolsonaro zvažuje aj tretí test na koronavírus

Brazília 21. marca (TASR) - Brazílsky prezident Jair Bolsonaro sa zrejme podrobí aj tretiemu testu na koronavírus SARS-CoV-2 po tom, ako sa u veľkého počtu ľudí z jeho okolia potvrdila prítomnosť tohto patogénu v tele. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Podľa brazílskeho denníka O Globo sa koronavírus zistil až u 22 členov výboru, ktorý začiatkom marca s Bolsonarom cestoval na návštevu do Spojených štátov. Samotný Bolsonaro sa na koronavírus otestoval už dvakrát, oba testy mali negatívny výsledok.



"Možno si spravím aj tretí test, možno, pretože som niekto, kto prichádza do kontaktu s veľa ľuďmi," povedal prezident v hlavnom meste Brazília.



Bolsonaro prvýkrát podstúpil test na koronavírus okolo 13. marca po tom, čo ochorenie spôsobené týmto patogénom diagnostikovali u jeho hovorcu Fábia Wajngartena.



Predtým sa Bolsonaro stretol spolu s členmi svojej delegácie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Brazílske veľvyslanectvo vo Washingtone 14. marca vyhlásilo, že brazílsky chargé d'affaires Nestor Forster bol pozitívne testovaný na koronavírus po tom, ako sedel s Trumpom za jedným stolom pri večeri. Takisto pozitívne testovaný bol aj poradca brazílskeho prezidenta, ktorý zverejnil na internete fotografie, na ktorých stojí vedľa Trumpa.



Test na koronavírus SARS-CoV-2 si na naliehanie verejnosti a médií dal urobiť aj Trump. Test bol podľa jeho osobného lekára negatívny.



Pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 zasiahla globálne viac ako 246.000 osôb. Ochorenie COVID-19 dosiaľ pripravilo o život vyše 10.000 ľudí. Ochorenie má u väčšiny nakazených mierne alebo stredne ťažké príznaky. Závažné symptómy sa prejavujú u starších ľudí alebo u osôb s už existujúcimi zdravotnými problémami. Z ochorenia sa dosiaľ vyliečilo viac ako 86.000 ľudí, väčšina z nich v Číne, odkiaľ sa aj koronavírus rozšíril do celého sveta.