Brazílsky prezident: BRICS sa nesnaží byť protiváhou ku G7 a G20

Johannesburg 23. augusta (TASR) - Brazílsky prezident Inácio Lula da Silva v utorok uviedol, že skupina piatich rozvíjajúcich sa ekonomík BRICS sa nesnaží byť protiváhou k zoskupeniam G7 a G20. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Lula v príspevku na sociálnej sieti X (predtým Twitter) zdôraznil, že aliancia BRICS nie je namierená proti ostatným. Ide jej skôr o lepšie zorganizovanie globálneho Juhu.



"BRICS nie je protikladom ku G7, G20 ani k nikomu inému," napísal brazílsky prezident. "Chceme sa len lepšie zorganizovať ako globálny Juh. Sme dôležití v celosvetových diskusiách a sedávame za rokovacím stolom ako rovnocenný partner Európskej únie a Spojených štátov," vysvetlil.



Skupina BRICS otvorila v utorok v Johannesburgu v Juhoafrickej republike (JAR) summit, ktorý sa má podľa očakávania zameriavať na rozšírenie tejto aliancie a na zvýšenie obchodu v lokálnych menách.



V súčasnosti tvorí túto alianciu rozvíjajúcich sa ekonomík Brazília, Rusko, India, Čína a JAR. Teraz si dali cieľ stať sa zoskupením "BRICS plus" a prijať množstvo nových členov.



Členské štáty sa však musia dohodnúť na prijímacích kritériách. Takisto nie je jasné, kedy budú do zoskupenia prijaté ďalšie krajiny. Summit trvá tri dni vrátane štvrtka.



Na summite sa osobne zúčastňujú čínsky prezident Si Ťin-pching, brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva, líder JAR Cyril Ramaphosa a indický premiér Nárendra Módí.



Ruský prezident Vladimir Putin sa na summite nezúčastňuje, aby sa vyhol zatknutiu na základe medzinárodného zatykača v súvislosti s inváziou Moskvy na Ukrajinu, a zastupuje ho minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.



Čína s podporou Ruska a JAR presadzuje prijatie nových členov do aliancie. Táto expanzia vyvolala podozrenie, že blok sa snaží stať protiváhou skupiny G7, teda siedmich najvyspelejších ekonomík sveta, či skupiny G20.



Krajiny BRICS uvádzajú, že spoločne tvoria 42 percent svetovej populácie, 30 percent celosvetového územia a 24 percent výkonu svetovej ekonomiky.