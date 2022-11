Brazílsky prezident chce, aby sa summit OSN o klíme konal v Amazónii

Šarm aš-Šajch 16. novembra (TASR) - Novozvolený brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva v stredu na klimatickom summite OSN (COP27) v Egypte vyjadril želanie, aby sa takýto summit v roku 2025 konal v brazílskej amazonskej oblasti. Zároveň sa zaviazal, že bude bojovať proti jej odlesňovaniu. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Stovky ľudí, ktorí v egyptskom prímorskom letovisku Šarm aš-Šajch zaplnili pavilón brazílskych amazonských štátov, ľavicového lídra Lulu nadšene vítali - tlieskali mu a robili si s ním selfie.



Lula, ktorý bol prezidentom Brazílie už v rokoch 2003-2008, je na svojej prvej zahraničnej ceste od opätovného zvolenia do funkcie. Vo voľbách porazil krajne pravicového, ešte úradujúceho prezidenta Jaira Bolsonara, ktorý dlhé roky podporoval divoké odlesňovanie Amazónie.



"Som tu, aby som vám všetkým oznámil, že Brazília sa vracia do sveta. Brazília sa nezrodila preto, aby bola izolovanou krajinou," povedal Lula. "Začneme veľmi ostrý boj proti ilegálnemu odlesňovaniu (tropického dažďového lesa)," dodal. Táto ilegálna činnosť totiž spôsobuje zmenu klímy.



Lula oznámil aj zriadenie ministerstva pre domorodých obyvateľov a dal sľub, že sa bude o komunity ľudí v spomínanom regióne "veľmi dobre starať".



Za vlády Bolsonara, verného spojenca agropodnikateľov, priemerné ročné odlesňovanie stúplo o 75 percent v porovnaní s predchádzajúcim desaťročím.



Lula informoval, že požiada generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa, aby sa klimatický summit COP v roku 2025 konal v Brazílii.



"A v Brazílii to musí byť v amazonskej oblasti," uviedol Lula. Dodal, že podľa jeho názoru brazílske štáty Amazonas a Pará majú infraštruktúru na to, aby summit hostili.