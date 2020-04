Bolsonaro dúfa, že sa karanténne opatrenia skončia do konca týždňa

Sao Paulo 20. apríla (TASR) - Brazílsky prezident Jair Bolsonaro by si želal, aby bol tento týždeň posledným, keď v Brazílii ešte platia karanténne opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19, ktorého pôvodcom je nový koronavírus. S odvolaním sa na Bolsonarovo pondelkové vyhlásenie o tom informovala agentúra Reuters.



Bolsonaro je podľa Reuters jedným z mála svetových lídrov, ktorí sa v čase pandémie COVID-19 otvorene stavajú voči zavádzaniu karanténnych opatrení.



Ekonomické riziká, vyplývajúce zo zatvárania mnohých hospodárskych odvetví, podľa brazílskeho prezidenta prevyšujú hrozbu nového druhu koronavírusu, ktorý opakovane označil za "miernu nádchu".



Napriek nevôli prezidenta, sa však mnohí brazílski guvernéri rozhodli zaviesť vo svojich štátoch v rôznej miere opatrenia na zastavenie šírenia nákazy. Vzhľadom na to, že epidémia ochorenia COVID-19 kopíruje do určitej miery s niekoľkotýždňovým oneskorením vývoj v Európe, je podľa agentúry nepravdepodobné, že guvernéri karanténne opatrenia odvolajú už do konca tohto týždňa.



Minister zdravotníctva brazílskeho štátu Rio de Janeiro Edmar Santos minulý týždeň v rozhovore pre Reuters uviedol, že vrchol pandémie COVID-19 zasiahne tento štát v máji, pričom pôjde podľa jeho slov o "veľmi, veľmi komplikované" obdobie.



Santos, ktorý je sám infikovaný týmto potenciálne smrtiacim ochorením, uviedol, že aj napriek opatreniam guvernéra štátu Rio de Janeiro Wilsona Witzela, počet nových prípadov ochorenia ešte stále neklesá. Koronavírusom sa pritom nakazil už aj Witzel. Situácia miestneho zdravotníctva bude pritom podľa Santosovho názoru na začiatku mája kritická.



Vyše 200-miliónová Brazília má najviac prípadov nákazy novým koronavírusom v Latinskej Amerike. V nedeľu ich v krajine evidovali viac než 38.000 spolu s vyše 2400 úmrtiami.