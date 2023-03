Brazílsky prezident hovoril so Zelenským o mierovom úsilí

Brazília 3. marca (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva vo štvrtok počas rozhovoru s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorý sa konal cez videospojenie, prisľúbil, že bude na krajiny apelovať, aby sa pripojili k mierovým rozhovorom s cieľom ukončiť konflikt medzi Moskvou a Kyjevom. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



"Znova som potvrdil túžbu Brazílie hovoriť s inými krajinami a podieľať sa na akejkoľvek iniciatíve súvisiacej s budovaním mieru a dialógu," uviedol Lula da Silva na Twitteri po videohovore s prezidentom Ukrajiny.



"Zdôraznili sme dôležitosť presadzovania princípu suverenity a územnej celistvosti štátov," napísal podľa agentúry AFP v tvíte Zelenskyj. "Diskutovali sme aj o diplomatickom úsilí prinavrátiť mier Ukrajine a svetu," dodal.



Ľavicový brazílsky líder podporuje vytvorenie skupiny krajín, ktoré by mohli sprostredkovať mierové riešenie vojenského konfliktu na Ukrajine. Lula odmietol dodať Kyjevu delostreleckú muníciu nemeckej výroby, ktorú Brazília vlastní, pričom to zdôvodnil politikou prísnej neutrality. Uviedol ale, že Rusko spravilo chybu, keď napadlo nezávislý štát.



Počas svojej januárovej návštevy USA Lula vyzval na nájdenie riešenia o ukončení ofenzívy ruských síl prostredníctvom rokovaní. Do tohto úsilia by sa mali podľa neho zapojiť viacerí neutrálni globálni hráči.



Zelenskyj v čase, keď ruská invázia trvá už vyše roka, vyzval na uskutočnenie summitu s lídrami latinskoamerických krajín. Povedal, že na takýto summit by bol ochotný prísť osobne.



Lula vo vlaňajšom rozhovore pre magazín Time v čase, keď bol ešte prezidentským kandidátom, povedal, že za konflikt sú zodpovední šéf Kremľa Vladimir Putin a tiež Zelenskyj. Lula vtedy poznamenal, že Zelenskyj "chcel vojnu", a ak to tak nebolo, tak "by bol rokoval o niečo viac". Napriek tomu vtedy Lula uviedol, že Rusko spravilo chybu, keď zaútočilo na Ukrajinu.