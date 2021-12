Brazílsky prezident Jair Bolsonaro navštívi Rusko

Rio de Janeiro 3. decembra (TASR) - Brazílsky prezident Jair Bolsonaro plánuje v prvom štvrťroku 2022 navštíviť Rusko, informovala vo štvrtok agentúra TASS.



Podľa nej Bolsonaro uviedol, že ruský "prezident (Vladimir) Putin nás pozval na návštevu Ruska. Pozvanie bolo prijaté. Je to pre mňa potešenie a veľká česť. Pre našu krajinu to otvára okno príležitostí".



Podľa slov brazílskeho prezidenta ho na ceste, ktorá by sa mala uskutočniť vo februári alebo marci, bude sprevádzať ministerská delegácia.



"Rusko má záujem o Brazíliu. Je to veľký trh," poznamenal Bolsonaro. "Prehĺbime vzťahy s Ruskom," dodal.



Brazílsky minister zahraničných vecí Carlos Alberto Franco Franca začiatkom tohto týždňa navštívil Rusko, kde sa stretol so svojím ruským kolegom Sergejom Lavrovom. Podpísali plán politických konzultácií medzi ministerstvami zahraničných vecí oboch krajín.