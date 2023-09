Lula da Silva korigoval výrok o Putinovej bezpečnosti na summite G20

Naí Dillí 11. septembra (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva v pondelok korigoval svoje vyhlásenie, že ruský prezident Vladimir Putin nebude zatknutý, ak sa zúčastní na budúcoročnom summite G20 v Riu de Janeiro. Lula da Silva objasnil, že o tom "rozhoduje súdnictvo, nie vláda".



Zatykač na Putina a ruskú komisárku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú vydal Medzinárodný trestný súd (ICC) v marci tohto roku, pretože existujú oprávnené dôvody domnievať sa, že obaja sú zodpovední za vojnový zločin nezákonnej deportácie obyvateľstva (detí) a ich nezákonný presun z okupovaných oblastí Ukrajiny do Ruska.



Kremeľ tieto obvinenia odmieta a trvá na tom, že zatykač na Putina je "neplatný".



Agentúra AFP pripomenula, že Lula da Silva svoj výrok predniesol počas summitu G20 v Naí Dillí, na ktorom Rusko zastupoval minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, aj keď Putinovi by tam zatknutie nehrozilo - India totiž neuznáva jurisdikciu ICC.



Podľa AFP sa Putin na summite G20 v Naí Dillí nezúčastnil aj pre to, aby sa vyhol prípadnej kritike za svoju politiku a za vojnu rozpútanú Ruskom na Ukrajine.



AFP poznamenala, že krajiny G20 v sobotu prijali vyhlásenie, v ktorom sa vyhli odsúdeniu Moskvy za vojnu na Ukrajine, ale vyzvali všetky štáty, aby sa zdržali použitia sily na zabratie cudzieho územia.



Ďalší summmit je naplánovaný na november roku 2024 v Riu de Janeiro. Keďže Brazília je členom ICC, jej prezident Lula da Silva cez víkend vzbudil pozornosť, keď pre indickú spravodajskú sieť Firstpost povedal: "Ak budem prezidentom Brazílie a ak (Putin) príde do Brazílie, v žiadnom prípade nebude zatknutý."



V pondelok však už tieto slová korigoval, keď sa pred novinármi vyjadril: "Neviem, či ho (Putina) brazílska justícia zadrží. Rozhoduje o tom súdnictvo, nie vláda." Lula okrem toho vyjadril nádej, že do summitu v Riu sa vojna na Ukrajine skončí.



Lula však zároveň spochybnil členstvo Brazílie v ICC a dodal, že "rozvojové štáty často podpisujú veci, ktoré sú pre ne škodlivé".



"Chcem vedieť, prečo sme členmi my, ale nie Spojené štáty, Rusko, India ani Čína," vyhlásil Lula. "Nehovorím, že sa chystám súd (ICC) opustiť, len chcem vedieť, prečo je Brazília jeho signatárom."



ICC je prvý stály trestný tribunál príslušný na stíhanie genocídy, zločinov proti ľudskosti, vojnových zločinov a zločinov agresie. Bol vytvorený v roku 1998 tzv. Rímskym štatútom. Sídlo má v holandskom Haagu.