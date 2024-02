Brazílsky prezident kritizoval činy Izraela v Gaze

Káhira 15. februára (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva vo štvrtok uviedol, že Organizácia Spojených národov zlyháva pri riešení medzinárodných konfliktov. Zároveň ostro kritizoval Izrael za vojenskú operáciu v Pásme Gazy. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.



"Správanie Izraela nemá vysvetlenie: pod zámienkou boja proti (militantnému hnutiu) Hamas zabíja ženy a deti," povedal Lula po stretnutí so svojím egyptským kolegom Abdalom Fattáhom Sísím.



Brazílsky prezident neskôr na zasadnutí Ligy arabských štátov uviedol, že Brazília odsúdila útok Hamasu na izraelských civilistov zo 7. októbra. Zároveň však reakciu Izraela označil ako "neprimeranú, nerozlišujúcu" a neprijateľnú.



Lula zdôraznil, že bez vytvorenia palestínskeho štátu nebude mier a vyzval na okamžité prímerie na umožnenie dodávok humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. "Zabíjanie musí byť zastavené," vyhlásil. Palestína by podľa neho mala byť uznaná ako nezávislý štát a prijatá do OSN ako plnoprávny člen.



Vyzval aj na reformu Bezpečnostnej rady (BR) OSN. "Multilaterálne inštitúcie, ktoré boli vytvorené na pomoc pri riešení týchto problémov, nefungujú, a preto je Brazília odhodlaná uskutočniť potrebné zmeny v svetových riadiacich orgánoch a dúfame, že budeme mať podporu Egypta," povedal.



Lula tvrdí, že počet stálych členov BR OSN by mal byť rozšírený a ich právo veta by sa malo zrušiť. "Práve stáli členovia Bezpečnostnej rady podnecujú vojny," dodal.



Brazílsky prezident oznámil, že jeho vláda poskytne peniaze Agentúre OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA). Časť darcov jej totiž zastavilo finančnú podporu pre tvrdenia Izraela, že 12 zamestnancov UNRWA sa zapojilo do útoku 7. októbra. "Nedávne obvinenia voči zamestnancom agentúry je potrebné riadne vyšetriť, ale nemôžu ju paralyzovať," uviedol. Ostatné krajiny vyzval, aby "zachovali a zvýšili svoje príspevky".