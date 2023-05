Brazílsky prezident Lula odmietol účasť na ekonomickom fóre v Rusku

Brazília 27. mája (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva v piatok počas telefonického rozhovoru so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom odmietol pozvanie na cestu do Petrohradu. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Odmietnutie prišlo len niekoľko dní po roztržke medzi Lulom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským na samite skupiny G7 v Japonsku, kde plánované stretnutie dvojice stroskotalo.



"Poďakoval som sa (Putinovi) za pozvanie na Medzinárodné ekonomické fórum v Petrohrade (SPIEF) a odpovedal som, že v tomto čase nemôžem ísť do Ruska," napísal Lula na Twitteri v súvislosti s týmto podujatím, ktoré je naplánované na 14.-17. júna.



"Zopakoval som však, že Brazília je spoločne s Indiou, Indonéziou a Čínou pripravená rokovať s oboma stranami (rusko-ukrajinského) konfliktu s cieľom dosiahnuť mier," dodal Lula.



Ukrajina je v otvorenej vojne so susedným Ruskom od februára 2022, keď Putin nariadil inváziu. Konflikt sa však začal už v roku 2014 anexiou Krymského polostrova a podporovaním proruských separatistov vo východoukrajinskom regióne Donbas.



Zatiaľ čo mnohé západné krajiny posielajú na Ukrajinu zbrane, aby jej pomohli brániť sa, a uvalili na Moskvu finančné sankcie, Lula sa namiesto toho pokúša stavať sa do pozície sprostredkovateľa, pričom vytvoril skupinu krajín, ktoré sa snažia dosiahnuť mierovú dohodu medzi Moskvou a Kyjevom prostredníctvom rokovaní.



Po tom, ako navrhované stretnutie lídrov Ukrajiny a Brazílie v Japonsku stroskotalo, Lula najskôr vyhlásil, že je "rozrušený". Následne vyhlásil, že v stretnutí so Zelenským nevidí zmysel, pretože sa mu zdá, že ani on, ani Putin mier v skutočnosti nechcú.



"Obaja sú stále presvedčení, že vojnu vyhrajú," povedal brazílsky prezident. Lula sa vlani dostal pod paľbu kritiky za výrok, že Zelenskyj je "rovnako zodpovedný" za túto vojnu ako Putin.