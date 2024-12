Brazílsky prezident Lula po vnútornom krvácaní absolvoval operáciu

Sao Paulo 10. decembra (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva podstúpil operáciu hlavy v súvislosti s vnútorným krvácaním, oznámila v utorok nemocnica v meste Sao Paulo. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.



"Operácia prebehla v pondelok večer bez komplikácií" a Lula sa "cíti dobre a je pod dohľadom" na jednotke intenzívnej starostlivosti, uviedla nemocnica vo vyhlásení.



Krvácanie bolo dôsledkom pádu v prezidentskej rezidencii 19. októbra. Lula si pri páde v kúpeľni udrel hlavu a museli ho ošetriť. V pondelok prezidenta prijali do nemocnice v hlavnom meste, aby sa "podrobil zobrazovaciemu vyšetreniu po tom, ako začal pociťovať bolesti hlavy", uviedla nemocnica. Vyšetrenie ukázalo vnútrolebečné krvácanie.



Z nemocnice v hlavnom meste ho "previezli do nemocnice v Sao Paule, kde mu vykonali kraniotómiu, aby mu odstránili hematóm", uviedla nemocnica.



Lula po páde na odporúčanie lekára zrušil plánovanú cestu do Ruska na summit BRICS a k stretnutiu sa pripojil online. Nezúčastnil sa ani na summite OSN o klíme COP29 v Baku, hlavnom meste Azerbajdžanu.