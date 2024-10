Brazílsky prezident Lula po zranení hlavy ruší cestu na summit v Rusku

Rio de Janeiro 21. októbra (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva v nedeľu zrušil cestu do Ruska na summit organizácie BRICS, hospodárskeho zoskupenia krajín Brazília, Rusko, India, Čína a Juhoafrická republika. Dôvodom prezidentovho rozhodnutia je jeho poranenie hlavy, oznámil jeho úrad. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Príslušné úrady neuviedli, ako k zraneniu došlo, ale oznámili, že Lulu previezli do nemocnice, kde lekári zistili, že utrpel reznú ranu na zadnej časti hlavy, a odporučili mu necestovať na dlhé vzdialenosti.



Miestne médiá uviedli, že Lula v sobotu večer spadol v kúpeľni a spôsobil si reznú ranu, ktorá si vyžiadala šitie.



Lula (78) sa však na stretnutí BRICS zúčastní prostredníctvom videokonferencie a tento týždeň bude vykonávať svoje bežné povinnosti v prezidentskom paláci, uviedol jeho úrad.



Ruský prezident Vladimir Putin bude v dňoch 22. až 24. októbra hostiť summit BRICS v ruskom meste Kazaň. Na summite sa stretne približne 20 svetových lídrov.



Začiatkom tohto roka sa táto skupina rozšírila o štyroch nových členov z Afriky a Blízkeho východu - Spojené arabské emiráty (SAE), Irán, Egypt a Etiópiu.



Summit BRICS by bol prvým osobným stretnutím Lulu s Putinom v tomto roku. V septembri obaja lídri telefonicky hovorili, pričom diskutovali o brazílsko-čínskom návrhu na ukončenie vojny na Ukrajine.



Putin vynechal posledný summit BRICS v JAR po tom, ako naňho Medzinárodný trestný súd (MTS) vydal príkaz na zatknutie v súvislosti so sťažnosťou Kyjeva, že invázne jednotky nezákonne deportovali ukrajinské deti do Ruska.