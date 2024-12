Brazílsky prezident Lula podstúpil druhú operáciu

Sao Paulo 12. decembra (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva podstúpil vo štvrtok ráno druhú operáciu počas tohto týždňa. Podľa lekárov dopadla úspešne, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



"Prezident sa prebral a komunikuje," uviedol lekár Roberto Kalil. Už skôr počas dňa nemocnica informovala, že cieľom minimálne invazívneho zákroku je zastaviť pretrvávajúce krvácanie na povrchu mozgu.



Prvú operáciu na zastavenie krvácania do mozgu absolvoval brazílsky prezident v utorok. Po nej bol v stabilizovanom stave a pri vedomí. Člen lekárskeho tímu Marcos Stavale povedal, že krvácanie nastalo medzi mozgom a tvrdou mozgovou plenou, ktorá prilieha k lebečnej kosti, na ľavej strane nad predným a temenným lalokom. Chirurgovia urobili trepanáciu (zákrok na zníženie vnútrolebečného tlaku); neurologické funkcie zostali zachované, dodal.



Pracovné povinnosti prezidenta prevzal po hospitalizácii viceprezident Geraldo Alckmin. Lulu (79) previezli z hlavného mesta Brazília do Sao Paula pre bolesti hlavy. Podľa lekárov súviseli s pádom, ktorý utrpel 19. októbra vo svojej rezidencii. Prezident vtedy zrušil svoju cestu do Ruska na summit skupiny BRICS. Nezúčastnil sa ani na klimatickom summite OSN (COP29) v azerbajdžanskej metropole Baku.



Samotný Lula označil svoj pád za "vážny" a niekoľko dní sa neobjavil na verejnosti. Následne sa však zúčastnil na summite skupiny G20 v Riu de Janeiro.



Brazílsky prezident už mal v minulosti iné zdravotné problémy. V septembri 2023 podstúpil úspešnú operáciu bedrového kĺbu. V roku 2011 mu diagnostikovali rakovinu hrdla, z ktorej sa po rádioterapii a chemoterapii zotavil nasledujúci rok.