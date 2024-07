Brazílsky prezident Lula predstavil globálnu iniciatívu proti hladu

Rio de Janeiro 25. júla (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva v stredu v Riu de Janeiro predstavil celosvetovú alianciu proti hladu a chudobe. Formálne ju založiť na novembrovom summite krajín skupiny G20. Cieľom iniciatívy je mobilizovať finančné prostriedky a vedomosti na boj proti nerovnosti a chudobe. Podľa správy agentúry AP píše TASR.



Brazília je významným vývozcom potravín a má skúsenosti s bojom proti hladu. Alianciu bude riadiť spoločne s Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).



Lula považuje boj proti hladu za svoju prioritu na domácej i medzinárodnej úrovni. Podľa neho je táto aliancia pre Brazíliu spôsobom, ako sa stať lídrom v riešení globálneho problému a postaviť sa do pozície reprezentanta krajín globálneho Juhu. Odborníci však varujú, že aliancia môže čeliť problémom v dôsledku prebiehajúcich globálnych konfliktov. Môže mať preto problém získať podporu v kontexte konkurujúcich si globálnych priorít, ako je zmena klímy a hospodárske oživenie. Okrem toho bude úspech iniciatívy závisieť od zabezpečenia dostatočného financovania a politickej vôle zúčastnených krajín.



Odstránenie extrémnej chudoby a hladu do roku 2030 je súčasťou cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja, ktoré boli prijaté v roku 2015, ale pokrok v tejto oblasti je pomalý.



Podľa výročnej správy o stave potravinovej bezpečnosti a výživy vo svete bolo v roku 2023 ohrozených hladom približne 733 miliónov ľudí - to je každý jedenásty človek na svete a každý piaty v Afrike.



V správe sa tiež uvádza, že v roku 2020 došlo v súvislosti s pandémiou COVID-19 k prudkému nárastu počtu ľudí, ktorí čelia stredne závažnej alebo závažnej potravinovej neistote, a odvtedy zostávajú tieto čísla napriek pokroku v Latinskej Amerike a Karibiku stále vysoké.