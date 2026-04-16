Brazílsky prezident Lula: Trump nemá právo vyhrážať sa krajinám
Podľa brazílskeho prezidenta je nevyhnutné, aby vplyvní (lídri) prevzali väčšiu zodpovednosť za udržanie mieru.
Autor TASR
Brazília 16. apríla (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva vo štvrtok uviedol, že prezident Spojených štátov Donald Trump „nemá žiadne právo“ vyhrážať sa krajinám. Vyjadril sa tak po tom, ako šéf Bieleho domu tento mesiac vyhlásil, že zanikne celá civilizácia, ak Teherán nevyhovie jeho ultimátu na otvorenie Hormuzského prielivu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Trump nemá žiadne právo zobudiť sa ráno a vyhrážať sa krajine,“ povedal Lula v rozhovore pre španielsky denník El País. „Nebol na to zvolený a jeho ústava mu to neumožňuje,“ uviedol s tým, že na základe Ústavy USA sú právomoci v oblasti vojenskej a zahraničnej politiky rozdelené medzi Kongres a prezidenta.
Prístup Trumpa k zahraničnej politike označil Lula za „veľmi pochabú hru“ vychádzajúcu z predpokladu, že vojenská a ekonomická sila Washingtonu mu umožňuje určovať pravidlá.
„Nikto nemá právo strašiť druhých,“ vyhlásil. Podľa brazílskeho prezidenta je nevyhnutné, aby vplyvní (lídri) prevzali väčšiu zodpovednosť za udržanie mieru. Tvrdí, že by sa mali usilovať o rešpekt, a nie vládnuť prostredníctvom strachu.
Vzťahy medzi Brazíliou a USA sú podľa AFP napäté, pričom Lula a Trump majú odlišné názory v otázkach multilateralizmu, medzinárodného obchodu a boja proti klimatickým zmenám.
Lula zopakoval svoju výzvu na reformu Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov vrátane zrušenia veta piatich stálych členov a zahrnutia väčšieho počtu krajín z Afriky a Latinskej Ameriky.
„Je načase predefinovať Organizáciu Spojených národov, aby získala dôveryhodnosť, inak má Trump pravdu,“ povedal. Prezident USA opakovane kritizoval OSN, pričom tvrdil, že táto organizácia nevyužíva svoj potenciál naplno a že práve ona mala urovnať vojny, ktoré pomáhal ukončiť.
Brazílsky prezident okrem toho vyzval na slobodné voľby vo Venezuele, bez zasahovania Spojených štátov, ktorých jednotky v januári zajali a uniesli prezidenta Nicolása Madura.
