Brazílsky prezident navrhol Ukrajine, aby sa vzdala Krymu, odmietla to

Brazília/Kyjev 7. apríla (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva vo štvrtok navrhol Ukrajine, aby sa vzdala Krymského polostrova v prospech Ruska a začala tak mierové rokovania. Kyjev tento návrh v piatok odmietol, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Lula tak predstavil svoj návrh na ukončenie rusko-ukrajinského konfliktu, o ktorom má budúci týždeň diskutovať počas návštevy Číny. Peking nedávno taktiež predložil svoj mierový plán.



Brazílsky prezident zároveň navrhuje vytvorenie skupiny krajín, ktoré by boli sprostredkovateľmi vo vojne na Ukrajine. Podľa jeho slov by takáto skupina mohla vzniknúť po tom, ako absolvuje návštevu Číny.



"Neexistuje žiadny právny, politický ani morálny dôvod, ktorý by nás oprávňoval odovzdať čo i len centimeter ukrajinskej pôdy," uviedol hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Oleh Nikolenko na sociálnej sieti.



"Akékoľvek sprostredkovateľské úsilie o obnovenie mieru na Ukrajine by malo byť založené na rešpektovaní suverenity a úplnom obnovení územnej celistvosti Ukrajiny," dodal.



Rusko anektovalo Krym v roku 2014. Vlani v septembri ruský prezident Vladimir Putin oznámil anexiu ďalších ukrajinských území – Chersonskej, Záporožskej, Doneckej a Luhanskej oblasti.



Moskva v uplynulom období viackrát uviedla, že mierové rozhovory momentálne nie sú na programe a ofenzíva bude pokračovať aj naďalej.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavorv v piatok povedal, že prípadné mierové rokovania musia byť založené na zohľadnení ruských záujmov a o princípoch, na ktorých bude založený nový svetový poriadok bez hegemónie Spojených štátov, pripomína AFP.