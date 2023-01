Brazílsky prezident odštartoval snahy o záchranu amazonských pralesov

Rio de Janeiro 21. januára (TASR) - Nový brazílsky ľavicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva tento týždeň odštartoval svoje avizované snahy o zastavenie odlesňovania Amazónie. TASR správu prevzala v sobotu z agentúry AFP.



Lula da Silva, ktorý nastúpil do úradu 1. januára, už počas predvolebnej kampane prisľúbil, že podnikne rázne kroky na ochranu životného prostredia, najmä na posilnenie ochrany amazonských dažďových pralesov.



Prístup Lulovho predchodcu v prezidentskej funkcii, krajne pravicového Jaira Bolsonara, vyvolával pobúrenie v Brazílii i zahraničí pre prudký nárast odlesňovania v amazonskej džungli. Bolsonaro, ktorý zastával záujmy agropodnikateľov a ťažiarov, dal počas svojej štvorročnej vlády znížiť počet zamestnancov dozorných orgánov v oblasti ochrany životného prostredia.



"16. januára 2023 sa začalo s vysielaním tímov poverených začatím inšpekčných operácií," uviedla v piatok pre AFP brazílska environmentálna agentúra IBAMA.



Lula da Silva už v období preberania moci od predchádzajúcej prezidentskej administratívy poveril členov svojho tímu pre ochranu životného prostredia, aby vypracoval plán na zníženie miery deforestácie.



Od svojho nástupu do úradu Lula podpísal už niekoľko prezidentských dekrétov zameraných na ochranu Amazónie, ktorá má kľúčový význam v boji proti globálnej zmene klímy. Zrušil tiež sporný dekrét svojho predchodcu, ktorý povoľoval ťažiarske aktivity v chránených zónach a kmeňových oblastiach. Oživil aj fungovanie medzinárodného fondu pre ochranu amazonských pralesov, ktorý Bolsonaro pozastavil pre nezhody so zahraničnými darcami.



Podľa vládnych údajov sa za Bolsonarovej vlády priemerné ročné odlesňovanie zvýšilo o 59,5 percent oproti predchádzajúcim štyrom rokom a o 75,5 percent v porovnaní s predchádzajúcim desaťročím. Odborníci tvrdia, že toto ničenie je spôsobené najmä klčovaním džungle pre rozširovanie plôch na pestovanie plodín a na pasenie dobytka.



Sedemdesiatosemročný Lula da Silva, ktorý bol brazílskym prezidentom už v rokoch 2003-201, prisľúbil, že do roku 2030 zastaví odlesňovanie Amazónie, a to za každú cenu. Do ochrany dažďových pralesov plánuje výraznejšie zapojiť aj federálnu políciu a armádu. Avizoval tiež, že v rámci tohto úsilia nadviaže spoluprácu s ďalšími krajinami regiónu.