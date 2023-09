Brazílsky prezident podstúpi operáciu artrózy bedrového kĺbu

Brazília 29. septembra (TASR) - Brazílskeho prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu v piatok hospitalizovali v nemocnici v hlavnom meste Brazília, kde podstúpi plánovanú operáciu artrózy bedrového kĺbu. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



Lula (77) sa na neustálu bolesť v oblasti kĺbu sťažoval už vyše roka. Napriek tomu absolvoval desiatky zahraničných ciest, odkedy sa v januári opätovne ujal úradu prezidenta.



Operáciu podľa svojich slov dlhodobo odkladal, pretože sa chcel najskôr chopiť funkcie so zámerom priviesť krajinu naspäť do normálnosti po politických nepokojoch počas úradovania jeho predchodcu, Jaira Bolsonara. Zároveň chcel obnoviť medzinárodné postavenie Brazílie.



Podľa Reuters spôsobilo artrózu kĺbu opotrebovanie chrupavky na hlavici stehennej kosti. Brazílskemu prezidentovi v priebehu dvojhodinovej operácie za celkovej anestézie hlavicu odstránia a implantujú protézu.



Po absolvovaní operácie zotrvá Lula v nemocnici do utorka, potom sa bude ďalšie tri týždne zotavovať v prezidentskej rezidencii.



"Musím byť trochu opatrný, pretože operácia sa zdá byť jednoduchá, ale fyzioterapia a špecializovaná liečba sú nevyhnutné pre zotavenie. Budem sa o seba maximálne starať. Som veľmi optimistický," povedal Lula tento týždeň.



V zahraničných cestách bude najskôr schopný pokračovať až na konci novembri, keď vycestuje do Spojených arabských emirátov na klimatický summit COP28.



Vo výkone určitých prezidentských povinností a na stretnutiach s verejnosťou Lulu zastúpi viceprezident Geraldo Alckmin. Neočakáva sa, že by sa mohol za ten čas stať úradujúcim prezidentom.