Brazílsky prezident podstúpi vyšetrenia pre chronickú štikútku

Brazília 14. júla (TASR) - Brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara (66) v stredu prijali do vojenskej nemocnice v hlavnom meste Brazília, aby podstúpil vyšetrenia, ktoré majú odhaliť príčinu jeho chronickej štikútky. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na tamojšiu vládu.



Prezident sa od minulého týždňa na verejnosti sťažuje, že od zubného chirurgického zákroku z 3. júla trpí štikútkou. "Stalo sa mi to už aj v minulosti. Možno je to pre lieky, ktoré beriem - štikútku mám 24 hodín denne," povedal minulý týždeň v miestnej rozhlasovej stanici. O svojom zdravotnom probléme hovoril i v utorok večer svojim stúpencom pred prezidentskou rezidenciou v brazílskej metropole.



Prezidentská kancelária uviedla, že Bolsonaro sa cíti dobre. Lekári ho budú pozorovať 24 - 48 hodín, "nie však nevyhnutne v nemocnici", píše sa vo vyhlásení.



Bolsonaro utrpel počas predvolebnej kampane v septembri 2018 bodné zranenie brucha a odvtedy podstúpil viacero operácií. Vlani v júli sa nakazil koronavírusom - mal však len mierne príznaky a jeho stav si nevyžadoval hospitalizáciu. Počas verejných vystúpení v uplynulých mesiacoch aj prudko kašľal, pripomína agentúra Reuters.