Brazílsky prezident pre chorobu odložil plánovanú návštevu Číny

Brazília 25. marca (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva odložil svoju plánovanú návštevu Číny pre zdravotné problémy. V sobotu to oznámila kancelária brazílskeho prezidenta, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Brazílskemu lídrovi lekári diagnostikovali bakteriálnu a vírusovú bronchopneumóniu – zápalové ochorenie pľúc a priedušiek – spôsobenú chrípkou typu A a zahájili liečbu, uviedla Lulova kancelária citujúc lekársku správu.



Dodala, že lekári odporučili prezidentovi odložiť plánovanú cestu do Číny aj napriek zlepšeniu zdravotného stavu. Brazílska vláda informovala čínsku stranu o odložení cesty i o zámere preložiť ju na iný termín.



Lula da Silva sa mal v Pekingu stretnúť aj s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Obaja lídri mali rokovať o posilnení obchodných vzťahov či o vojne na Ukrajine.



Brazílsky prezident mal do Číny pôvodne odcestovať už v sobotu (25. 3.), no ešte v piatok odlet o jeden deň odložil pre zdravotné komplikácie. Do Pekingu mal ísť s početnou delegáciou ministrov, guvernérov, poslancov a podnikateľov, píše Reuters.