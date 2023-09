Brazílsky prezident sa v New Yorku prvýkrát stretne so Zelenským

Brazília 19. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva sa v stredu prvýkrát osobne stretnú v New Yorku. Oznámila to v pondelok kancelária brazílskeho prezidenta, informuje TASR podľa správ agentúry AFP a stanice CNN.



Lula sa so Zelenským stretne po svojej bilaterálnej schôdzke s americkým prezidentom Joeom Bidenom, ktorá sa uskutoční na okraj Valného zhromaždenia OSN. K stretnutiu ukrajinského a brazílskeho prezidenta by malo dôjsť o 16.00 miestneho času (22.00 h SELČ).



Zelenskyj sa o stretnutie s brazílskym lídrom usiloval už počas májového summitu G7 v Japonsku. K schôdzke však napokon nedošlo, pričom oficiálnym dôvodom bolo, že si lídri nevedeli zladiť svoje časové harmonogramy.



Zelenskyj vtedy povedal, že zrušené stretnutie zrejme v Lulovi vyvolalo sklamanie. "Nebol som sklamaný. Bol som rozrušený, pretože by som sa s ním rád stretol," zareagoval brazílsky prezident.



Vzťah Lulu so Zelenským je napätý, približuje AFP. Brazílsky prezident sa totiž odmietol pripojiť k západným krajinám v dodávkach munície na Ukrajinu a Spojené štáty obvinil z "podporovania" vojny. Taktiež povedal, že Zelenskyj je "rovnako zodpovedný za vojnu (na Ukrajine) ako (ruský prezident Vladimir) Putin".