Brazílsky prezident stiahol veľvyslanca svojej krajiny v Izraeli

Rio de Janeiro 29. mája (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva v stredu stiahol veľvyslanca brazílskej vlády v Izraeli po mesiacoch napätia medzi oboma krajinami v súvislosti s vojnou v Pásme Gazy. TASR informuje na základe správ agentúr AP a AFP.



Tento krok oznámili prostredníctvom brazílskeho úradného vestníka. Izrael na to bezprostredne nereagoval.



Brazílsky prezident často kritizuje izraelskú ofenzívu v Pásme Gazy a začiatkom tohto roka ju prirovnal k holokaustu.



Izraelsky minister zahraničných vecí Jisrael Kac si vo februári v tejto súvislosti predvolal brazílskeho veľvyslanca Frederica Meyera na stretnutie do pamätného centra holokaustu Jad Vašem v Jeruzaleme, kde ho verejne pokarhal v hebrejčine bez prítomnosti prekladateľa, uviedol brazílsky zdroj.



V reakcii na to Brazília odvolala Meyera na konzultácie a následne si predvolala izraelského zástupcu v Brazílii.



Zdroj uviedol, že neboli splnené podmienky na to, aby sa Meyer "mohol vrátiť" do Izraela.



Brazílske zastúpenie v Izraeli bude medzitým viesť diplomat Fabio Farias.



Podľa zdroja z brazílskeho ministerstva zahraničných vecí, ktorý o situácii hovoril pod podmienku anonymity, bolo oficiálne odvolanie reakciou na Meyerovo poníženie zo strany izraelského najvyššieho diplomata.



Meyera preložili do Ženevy a pripojí sa k stálej misii Brazílie pri Organizácii Spojených národov (OSN) a iných medzinárodných organizáciách.



Vojna v Pásme Gazy vypukla po útoku Hamasu 7. októbra, pri ktorom zomrelo vyše 1200 ľudí a ďalších približne 250 militanti uniesli do Pásma Gazy. Odvetné útoky Izraela a jeho pozemná ofenzíva v Pásme Gazy si podľa údajov ministerstva zdravotníctva v Gaze vyžiadali životy už vyše 36.000 Palestínčanov.