Brazílsky prezident varuje EÚ pred odkladom dohody s blokom Mercosur
Odklad podpísania obchodného paktu požadujú najmä Francúzsko a Taliansko, podľa ktorých je ešte potrebné pracovať na vyriešení niektorých otvorených otázok.
Autor TASR
Brazílila 17. decembra (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva v stredu varoval Európsku úniu pred odkladaním podpisu dohody o voľnom obchode s juhoamerickým blokom Mercosur. Únii odkázal, že ak dohoda nebude podpísaná podľa plánu túto sobotu (20. 12.), nebude počas jeho pôsobenia v úrade podpísaná vôbec. Na dohode sa pracovalo 26 rokov, pripomenul Lula s tým, že mu už „došla trpezlivosť“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Odklad podpísania obchodného paktu požadujú najmä Francúzsko a Taliansko, podľa ktorých je ešte potrebné pracovať na vyriešení niektorých otvorených otázok. „Je to ťažké, pretože Taliansko a Francúzsko nechcú pokračovať pre vnútropolitické problémy,“ povedal Lula na zasadnutí vládneho kabinetu. „Už som ich varoval - ak to neurobíme teraz, Brazília neuzavrie žiadne ďalšie dohody, kým budem prezidentom,“ zdôraznil. „Ak povedia nie, budeme k nim v budúcnosti tvrdí, pretože sme ustúpili vo všetkom, čo mohla diplomacia rozumne pripustiť,“ uzavrel brazílsky prezident.
Cieľom obchodnej dohody EÚ - Mercosur je posilnenie obchodu medzi EÚ a štyrmi krajinami združenia, a to Brazíliou, Argentínou, Uruguajom a Paraguajom. Podľa Európskej komisie (EK) zamýšľaná zóna voľného obchodu bude najväčšou svojho druhu na svete. Zatiaľ nie je isté, či sa pre dohodu podarí nájsť v EÚ potrebnú väčšinu.
