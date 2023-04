Brazílsky prezident vyzval na mierové riešenie konfliktu na Ukrajine

Lisabon 22. apríla (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva v sobotu uviedol, že odmieta zatiahnuť svoju krajinu do rusko-ukrajinského konfliktu a vyzval na mierové urovnanie sporu medzi Moskvou a Kyjevom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Lula, ktorý sa snaží, aby Brazília zohrávala úlohu sprostredkovateľa medzi Ruskom a Ukrajinou, nedávno rozhneval Kyjev svojimi vyjadreniami, že i Ukrajina nesie podiel na vypuknutí vojny.



"Zatiaľ čo moja vláda odsudzuje porušenie územnej celistvosti Ukrajiny, podporujeme politické riešenie konfliktu prostredníctvom rokovaní," povedal brazílsky prezident v Lisabone po stretnutí so svojím portugalským kolegom Marcelom Rebelom de Sousom.



"Naliehavo potrebujeme, aby si skupina krajín sadla za stôl s Ukrajinou aj Ruskom. Brazília sa nechce zúčastniť tejto vojny. Brazília chce budovať mier," dodal.



Podľa portugalského prezidenta Lula verí, že cesta k spravodlivému a trvalému mieru si vyžaduje, aby sa prioritou stali rokovania. "Portugalsko má iný postoj. Myslíme si, že na to, aby sa cesta k mieru stala možnosťou, musí mať Ukrajina v prvom rade právo reagovať na inváziu," povedal.



Lula (77) sa opätovne ujal úradu v januári, vo februári sa vo Washingtone stretol s americkým prezidentom Joeom Bidenom. V apríli navštívil Čínu, najväčšieho obchodného partnera Brazílie.



V Pekingu povedal, že Washington by mal prestať "podnecovať" vojnu dodávkami zbraní na Ukrajinu. Spojené štáty a EÚ by podľa neho mali začať hovoriť o mieri. "Ak nehovoríte o mieri, prispievate k vojne," zopakoval v sobotu.