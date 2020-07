Brazílsky prezident zmierňuje zákon o nosení ochranných rúšok

Rio de Janeiro 4. júla (TASR) - Brazílsky prezident Jair Bolsonaro zmiernil zákon, ktorý vyžaduje od obyvateľstva rozsiahle nosenie tvárových rúšok so zámerom obmedziť šírenie koronavírusového ochorenia Covid-19.



Informovala o tom v sobotu tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na vládny žurnál Diário Oficial da Uniao.



Bolsonaro odobril legislatívu o nosení ochranných masiek na verejnosti, ale zjemnil ju tým, že zamietol požiadavku, aby si obyvatelia zakrývali tvár na miestach, ako sú školy, obchody či kostoly.



Klauzula, ktorá sa zmieňuje o "ďalších uzavretých miestach, kde sa môžu ľudia zhromažďovať", by podľa vyjadrenia prezidentského paláca mohla viesť k porušeniu práv Brazílčanov.



Bolsonaro v tejto súvislosti argumentuje, že predmetný zákon vo svojej pôvodnej podobe by mohol viesť k pokutovaniu ľudí za nenosenie rúška v ich vlastných domovoch.



Keďže nebolo možné napadnúť iba jednu časť znenia textu klauzuly, Bolsonaro ju zablokoval celú.



Brazílsky kongres teraz preskúma prezidentove námietky a do 30 dní rozhodne, či jeho veto zruší. Regionálne nariadenia o nosení rúšok to však neovplyvní.



V Brazílii sa dosiaľ novým druhom koronavírusu nakazilo vyše 1,5 milióna osôb, pričom ochorenie si vyžiadalo už viac než 63.000 mŕtvych. Bolsonaro však ochorenie Covid-19 bagatelizuje ako "malú chrípku" a zdráha sa zaviesť príslušné opatrenia proti jeho šíreniu.



Guvernéri jednotlivých brazílskych štátov a starostovia miest uviedli do platnosti vlastné pravidlá, ale mnohé už boli medzičasom zmiernené.