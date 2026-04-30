Štvrtok 30. apríl 2026
Brazílsky Senát odmietol kandidáta na sudcu Najvyššieho súdu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ide o prvý prípad za uplynulých 130 rokov, kedy bol kandidát na sudcu brazílskeho Najvyššieho súdu odmietnutý, uviedli tamojšie médiá.

Autor TASR
Brazília 30. apríla (TASR) - Opozíciou ovládaný brazílsky Senát odmietol v stredu kandidáta nominovaného prezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom na post sudcu Najvyššieho súdu krajiny. Jorge Messias získal v tajnej voľbe 34 hlasov, kým 42 senátorov hlasovalo proti nemu. Informuje o tom agentúra AFP, podľa ktorej ide o veľmi zriedkavý krok odrážajúci hlboký politický rozkol v Brazílii.

Messias k svojmu zvoleniu do funkcie potreboval 41 hlasov, spresňuje agentúra AP. Ide zároveň o prvý prípad za uplynulých 130 rokov, kedy bol kandidát na sudcu brazílskeho Najvyššieho súdu odmietnutý, uviedli tamojšie médiá.

Lula, ktorý sa vo voľbách v októbri tohto roka bude uchádzať o znovuzvolenie na svoje štvrté po sebe idúce funkčné obdobie, vybral Messiasa ako náhradu za Luísa Roberta Barrosa, ktorý odstúpil vlani v novembri. Brazílsky Najvyšší súd odvtedy fungoval s desiatimi členmi.

Nomináciu 46-ročného Messiasa síce predtým schválila senátna komisia, v konečnom hlasovaní celého Senátu ho však v tajnej voľbe odmietli. Brazílsky prezident bude teraz musieť nominovať iného kandidáta, ktorý pred ďalším hlasovaním v Senáte prejde rovnakou procedúrou.

Brazílsky Senát naposledy odmietol kandidáta na sudcu Najvyššieho súdu v roku 1894, keď sa druhý prezident v histórii krajiny, Floriano Peixoto, dostal do sporu so zákonodarcami, pripomína AP.
