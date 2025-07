Brazílsky súd pohrozil Bolsonarovi zadržaním

Brazília 22. júla (TASR) - Brazílsky najvyšší súd v pondelok pohrozil, že nariadi zadržať bývalého prezidenta Jaira Bolsonara, ak jeho právnici do 24 hodín nevysvetlia, prečo porušil nariadenie týkajúce sa zákazu používania sociálnych sieti. Exprezident je podozrivý z pokusu o štátny prevrat a sudca Alexandre de Moraes mu v piatok prikázal nosiť monitorovacie zariadenie na členku a zakázal mu používať sociálne siete. TASR informáciu prevzala z agentúry Reuters.



V piatkovom rozhovore Bolsonaro označil rozhodnutie Moraesa zakázať mu používanie sociálnych médií za „zbabelosť“ a povedal, že má v úmysle pokračovať v komunikácii s tlačou, aby bol jeho hlas vypočutý.



Podľa Moraesa Bolsonaro porušil príkaz najvyššieho súdu, keď v pondelok počas dňa hovoril s novinármi po stretnutí so svojimi politickými spojencami v brazílskom Kongrese. Sudca tvrdí, že novinári jeho prejav môžu zverejniť na sociálnych sieťach.



„Je zrejmé, že vysielanie alebo šírenie zvukových záznamov, videozáznamov alebo prepisov rozhovorov na akejkoľvek platforme sociálnych médií zo strany tretích strán je zakázané,“ uviedol sudca v spresnení svojho piatkového rozhodnutia.



Bolsonaro sa pred brazílskym najvyšším súdom zodpovedá za vedenie „zločineckej organizácie“, ktorá údajne pripravila pokus o prevrat slúžiaci na jeho udržanie pri moci po prehratých prezidentských voľbách v roku 2022. Podľa prokuratúry nebol plán realizovaný pre nedostatočnú podporu vojenského velenia. Voľby vtedy vyhral jeho ľavicový protikandidát – súčasný prezident Luiz Inácio Lula da Silva.



Exprezidentovi hrozí trest až 40 rokov väzenia. On sám tvrdí, že je obeťou politického prenasledovania, ktoré mu má zabrániť kandidovať v ďalších voľbách.



Pravicovo orientovaný Bolsonaro je politickým spojencom prezidenta USA Donalda Trumpa. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio minulý týždeň označil Moraesove súdne príkazy za „politický hon na čarodejnice“ a v piatok reagoval okamžitým zrušením víz pre „Moraesa a jeho spojencov na súde, ako aj ich najbližších rodinných príslušníkov.“