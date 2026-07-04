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Brazilský súd ponechal exprezidenta Bolsonara v domácom väzení
Moraes neuložil Bolsonaroovi trest za nájdenie pištole v jeho držbe, ale uviedol, že bývalý prezident už nebude môcť mať doma strelné zbrane a nariadil okamžité zabavenie akýchkoľvek zbraní.
Autor TASR
Brazília 4. júla (TASR) – Bývalý krajne pravicový brazílsky prezident Jair Bolsonaro zostane v domácom väzení, kde si odpykáva 27-ročný trest odňatia slobody za neúspešný pokus o štátny prevrat. V piatok o tom rozhodol Najvyšší súd Brazílie, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Bolsonara (71) premiestnili z väzenskej cely do domáceho väzenia v marci po tom, ako bol hospitalizovaný so zápalom pľúc, pôvodne na 90 dní.
Sudca Najvyššieho súdu Alexandre de Moraes uviedol, že hoci sa Bolsonarovo zdravie zlepšilo, vzhľadom k jeho veku a ďalším pridruženým ochorenia je „domáce prostredie pre zachovanie jeho zdravia najvhodnejšie“.
„V súčasnosti je zachovanie domáceho väzenia z humanitárnych dôvodov rozumné, vhodné a primerané,“ rozhodol sudca bez stanovenia nového termínu na preskúmanie rozhodnutia.
Moraes neuložil Bolsonaroovi trest za nájdenie pištole v jeho držbe, ale uviedol, že bývalý prezident už nebude môcť mať doma strelné zbrane a nariadil okamžité zabavenie akýchkoľvek zbraní. V rozhodnutí sa uvádza, že na Bolsonaroovo meno bolo registrovaných približne 10 zbraní – kombinácia pištolí, pušiek a brokovníc.
Člen Bolsonarovej bezpečnostnej služby bol minulý mesiac pri bežnej kontrole vozidla prichytený s pištoľou, ktorá bola registrovaná na meno bývalého prezidenta.
Bolsonaro bol v septembri minulého roka odsúdený na 27 rokov väzenia za sprisahanie s cieľom udržať sa pri moci napriek svojej volebnej prehre s ľavicovým prezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom v roku 2022.
V Brazílii sa v októbri uskutočnia prezidentské voľby, v ktorých sa Luiz Inácio Lula da Silva uchádza o štvrté, nie po sebe idúce funkčné obdobie.
Jeho hlavným súperom je Bolsonarov najstarší syn, senátor Flávio Bolsonaro.
Bolsonara (71) premiestnili z väzenskej cely do domáceho väzenia v marci po tom, ako bol hospitalizovaný so zápalom pľúc, pôvodne na 90 dní.
Sudca Najvyššieho súdu Alexandre de Moraes uviedol, že hoci sa Bolsonarovo zdravie zlepšilo, vzhľadom k jeho veku a ďalším pridruženým ochorenia je „domáce prostredie pre zachovanie jeho zdravia najvhodnejšie“.
„V súčasnosti je zachovanie domáceho väzenia z humanitárnych dôvodov rozumné, vhodné a primerané,“ rozhodol sudca bez stanovenia nového termínu na preskúmanie rozhodnutia.
Moraes neuložil Bolsonaroovi trest za nájdenie pištole v jeho držbe, ale uviedol, že bývalý prezident už nebude môcť mať doma strelné zbrane a nariadil okamžité zabavenie akýchkoľvek zbraní. V rozhodnutí sa uvádza, že na Bolsonaroovo meno bolo registrovaných približne 10 zbraní – kombinácia pištolí, pušiek a brokovníc.
Člen Bolsonarovej bezpečnostnej služby bol minulý mesiac pri bežnej kontrole vozidla prichytený s pištoľou, ktorá bola registrovaná na meno bývalého prezidenta.
Bolsonaro bol v septembri minulého roka odsúdený na 27 rokov väzenia za sprisahanie s cieľom udržať sa pri moci napriek svojej volebnej prehre s ľavicovým prezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom v roku 2022.
V Brazílii sa v októbri uskutočnia prezidentské voľby, v ktorých sa Luiz Inácio Lula da Silva uchádza o štvrté, nie po sebe idúce funkčné obdobie.
Jeho hlavným súperom je Bolsonarov najstarší syn, senátor Flávio Bolsonaro.