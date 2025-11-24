< sekcia Zahraničie
Brazílsky súd rozhodol, že exprezident Bolsonaro zostane vo väzbe
Autor TASR
Sao Paulo 24. novembra (TASR) - Štvorčlenný senát brazílskeho Najvyššieho súdu v pondelok jednomyseľne hlasoval za ponechanie bývalého prezidenta Jaira Bolsonara v policajnej väzbe. Bolsonarovo umiestnenie do väzby nariadil v sobotu sudca Alexandre de Moraes, podľa ktorého by exprezident mohol utiecť z domáceho väzenia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Sobotňajším rozhodnutím sudcu de Moraesa sa pre Bolsonara skončilo viac než 100 dní domáceho väzenia. V policajnom väzení bude čakať na výsledok odvolania proti svojmu 27-ročnému trestu odňatia slobody za plánovanie štátneho prevratu.
Podnetom pre nové súdne konanie bolo to, že Bolsonaro poškodil monitorovací náramok, ktorý mal v domácom väzení na členku. Bolsonaro v sobotu pred súdom priznal, že sa v priebehu piatkového popoludnia pokúšal náramok otvoriť. Tvrdil, že takto konal v stave „paranoje“ prameniacej z užitých liekov. Dodal, že okolo polnoci sa však spamätal a prestal s týmto konaním.
Bolsonarova obhajoba hneď v sobotu avizovala, že sa proti jeho väzbe odvolá, pretože pobyt v cele by mohol ohroziť život jej mandanta vzhľadom na zdravotné problémy, ktoré má.
Pre Bolsonarove právne problémy veľká časť konzervatívnych voličov v Brazílii nemá pred prezidentskými voľbami v roku 2026 jasného favorita. Súčasný ľavicový 80-ročný prezident Luiz Inácio Lula da Silva vyhlásil, že sa v nich bude uchádzať o štvrté funkčné obdobie.
