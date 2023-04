Brazílsky súd zablokoval Telegram pre vyšetrovanie neonacistov

Rio de Janeiro 27. apríla (TASR) - Brazílsky súd nariadil dočasné zablokovanie sociálnej siete Telegram v celej krajine. Dôvodom je skutočnosť, že materská spoločnosť Telegramu neposkytla brazílskym úradom požadované údaje o neonacistoch pôsobiacich na tejto sieti. TASR správu prevzala vo štvrtok z agentúry AFP.



V rámci vyšetrovania aktivít neonacistov na sociálnych sieťach brazílsky súd v stredu udelil Telegramu pokutu vo výške milión realov (približne 198.000 dolárov) denne za to, že nespolupracuje s miestnymi úradmi. Nariadil tiež "dočasné pozastavenie" fungovania tejto platformy na území Brazílie.



"Na tejto sieti pôsobia skupiny zvané "Antisemitský front" a "Antisemitské hnutie" a my vieme, že to zohráva kľúčovú úlohu pri násilí, ktorého obeťou sa stávajú naše deti," uviedol brazílsky minister spravodlivosti Flavio Dino vo videu zaslanom novinárom s odkazom na nedávnu sériu útokov na brazílskych školách.



Začiatkom apríla zabil muž ozbrojený sekerou v jednej z brazílskych škôl štyri deti vo veku od štyroch do sedem rokov. V priebehu rovnakého týždňa sa odohrali ešte ďalšie dva útoky na školách, nevyžiadali si však obete na životoch, pripomína AFP.



V marci zabil 13-ročný chlapec učiteľa, na ktorého zaútočil nožom v škole v meste Sao Paolo.



Vlani v novembri zasa 16-ročný strelec pripravil o život štyroch ľudí a viac než desiatim ďalším spôsobil zranenia na dvoch školách v meste Aracruz na juhovýchode Brazílie. Brazílske médií vtedy s odkazom na policajné zdroje uviedli, že páchateľ na platforme Telegram komunikoval s antisemitskými skupinami.



Ako vyplýva z dokumentu brazílskeho súdu, vyšetrovatelia žiadali Telegram o poskytnutie osobných údajov členov dvoch antisemitských zoskupení operujúcich na tejto sieti. Spoločnosť však poskytla iba údaje administrátora jednej z týchto skupín, čo súd kvalifikoval ako "úmysel Telegramu nespolupracovať s prebiehajúcim vyšetrovaním", cituje AFP zo súdneho dokumentu.