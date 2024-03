Brazílsky súd zamietol Bolsonarovu žiadosť o vrátenie pasu

Rio de Janeiro 30. marca (TASR) - Brazílsky najvyšší súd zamietol žiadosť exprezidenta krajiny Jaira Bolsonara, voči ktorému je vedené vyšetrovanie, o vrátenie cestovného pasu. Žiadal oň pre cestu do Izraela. TASR o tom informuje podľa sobotňajšej správy agentúry AP.



Bolsonarovi právnici vo štvrtok vo vyhlásení uviedli, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu brazílskeho exprezidenta pozval do Izraela na podujatie, ktoré sa koná v máji. Najvyšší súd požiadali o vrátenie prezidentovho cestovného pasu.



Súd však žiadosť zamietol. "Zrušiť obmedzenie zavedené voči vyšetrovanej osobe je úplne unáhlené," uviedol v piatok vo vyhlásení sudca Alexandre de Moraes.



Bolsonarovi odobrali pas vo februári s cieľom zabrániť mu, aby opustil krajinu. Voči exprezidentovi je vedených viacero trestných konaní vrátane vyšetrovania pokusu o prevrat z januára 2023, ktorý mal súčasnému prezidentovi Luizovi Ináciovi Lulovi da Silvovi - víťazovi prezidentských volieb z roku 2022 - zabrániť v nástupe do funkcie.



Bolsonaro bol od 12. do 14. februára tohto roka – len niekoľko dní po tom, čo mu polícia vzala pas - na maďarskom veľvyslanectve v Brazílii. To vyvolalo dohady, že by sa mohol pokúsiť vyhnúť sa zatknutiu. Úrady by nemali právomoc zadržať ho, kým sa zdržiava na pôde veľvyslanectva. Bolsonarovi právnici však takýto úmysel popreli.