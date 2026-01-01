< sekcia Zahraničie
Brazílsky súd zamietol žiadosť Bolsonara o domáce väzenie
Právnici brazílskeho exprezidenta podali žiadosť o zmenu trestu v stredu, pričom uviedli, že 70-ročný Bolsonaro by si mal odpykať svoj trest v domácom väzení.
Autor TASR
Brazília 1. januára (TASR) - Najvyšší súd Brazílie zamietol žiadosť bývalého prezidenta Jaira Bolsonara o zmenu jeho väzenského trestu na domáce väzenie, vyplýva to zo súdneho rozhodnutia zverejneného vo štvrtok. Bolsonaro je odsúdený za pokus o prevrat a minulý týždeň podstúpil operáciu a následne aj neplánovaný zákrok z dôvodu pretrvávajúcej štikútky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Právnici brazílskeho exprezidenta podali žiadosť o zmenu trestu v stredu, pričom uviedli, že 70-ročný Bolsonaro by si mal odpykať svoj trest v domácom väzení, pretože mu hrozí „skutočné riziko náhleho zhoršenia“ zdravotného stavu.
Sudca Alexandre de Moraes však odmietol túto žiadosť. „Na rozdiel od toho, čo tvrdí obhajoba, nedošlo k zhoršeniu zdravotného stavu Jaira Messiasa Bolsonara,“ uviedol vo svojom rozhodnutí.
Bývalý brazílsky prezident je hospitalizovaný už viac ako týždeň. Minulý štvrtok podstúpil operačný zákrok v dôsledku slabinovej prietrže. O dva dni na to absolvoval procedúru na liečbu opakovanej štikútky. V utorok podstúpil pre štikútku ďalší zákrok. Chronická štikútka ho trápila už v minulosti a v súvislosti s ňou podstúpil vyšetrenia už v roku 2021. Bolsonaro má opakovane zdravotné problémy, odkedy počas predvolebnej prezidentskej kampane v roku 2018 utrpel bodné poranenie.
Lekári Bolsonara uviedli, že z nemocnice ho zrejme prepustia vo štvrtok.
Bolsonaro, ktorý bol v prezidentskom úrade v rokoch 2019 až 2022, si odpykáva 27-ročný trest odňatia slobody za pokus o prevrat. Vo väzení je od novembra tohto roka. Vinu popiera a tvrdí, že je obeťou politického prenasledovania. Začiatok trestu si odpykával v domácom väzení. Po tom, čo sa pokúsil odstrániť si monitorovací náramok z členka, ho umiestnili do väzenia, keďže súd Bolsonarov čin vyhodnotil ako pokus o útek.
